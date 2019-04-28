Россия РПЛ 2018/19
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Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"
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Александр Ломовицкий: жду своего первого гола за "Спартак" больше всего в жизни!
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий признался, что с нетерпением ждет своего первого гола за красно-белых, передает официальный сайт клуба.
21-летний хавбек выступает за основу "Спартака" с лета 2018-го
"Я жду своего первого гола за "Спартак" больше всего в жизни! Мне давали шансы, имел моменты, но не удалось их реализовать. Может быть, проблема в некоторой нерешительности, которая присутствует из-за нехватки игровой практики на данный момент. Но я все равно верю в себя и знаю, на что способен!" – сказал Ломовицкий.
21-летний хавбек выступает за основу "Спартака" с лета 2018-го
"Я жду своего первого гола за "Спартак" больше всего в жизни! Мне давали шансы, имел моменты, но не удалось их реализовать. Может быть, проблема в некоторой нерешительности, которая присутствует из-за нехватки игровой практики на данный момент. Но я все равно верю в себя и знаю, на что способен!" – сказал Ломовицкий.
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