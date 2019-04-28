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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Александр Ломовицкий: меня много раз путали с Зобниным

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что болельщики часто путают его с хавбеком Романом Зобниным, передает официальный сайт клуба.

"Это случалось уже много раз. Иногда в аэропорту или на выездных матчах нас могут перепутать, если смотрят сбоку или со спины. Болельщики подходят и, глядя мне в лицо, говорят: "Роман, можно автограф?" Конечно же, сразу сообщаю, что я – не Зобнин. Не могу сказать, что это раздражает. Скорее становится смешно в такие моменты. Между нами действительно есть сходство: мы не раз делали совместные фотографии, на которых это очевидно. Но хочется, чтобы во мне узнавали меня! Это лишняя мотивация", – сказал Ломовицкий.
Теги: Ломовицкий Зобнин Спартак
Сегодня, 12:57
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