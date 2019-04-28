Россия РПЛ 2018/19
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Вадим Евсеев: тройкой пенальтистов сегодня были Вомбергар, Ванек и Беленов
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после разгромной победы над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура РПЛ рассказал о перестроениях, которые помогли добиться результата, выборе пенальтистов (11-метровый мог пробить даже вратарь) и состава на игру, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
Фото: ФК "Уфа"
– Вомбергар наконец-то отыграл полный матч, можно ли теперь его считать игроком основы?
– Пятая или шестая игра, а все пресс-конференции начинаются с вопросов про Вомбергара. Даже не знаю, что думать.
– Я на него поставил просто, не мог не спросить.
– Давайте начинайте вопросы про Бизяка задавать или ещё кого-то. Если серьёзно, мы оцениваем состояние своей команды и то, против какого соперника в какой системе кто-то может сыграть. Мы выбрали Вомбергара в Казани, сыграл очень качественно. Сегодня тоже, молодец, забил, вливается в коллектив. Могли поменять, это была третья игра за 8 дней, кто-то мог не выдержать, поэтому придерживали последнюю замену. Живоглядов сам попросил её, потому выпустили Сухова.
– Чем был обусловлен выбор пенальтиста?
– Наша команда давно не забивала, предыдущий пенальти не забил Тилль. Я на установке объявляю, кто капитан, и группу игроков из 2-3 человек на пенальти. Я сказал, что капитан Йокич, а на 11-метровые – Вомбергар, Ванек и Беленов. Они выбирали из трёх. По ходу игры всё может поменяться, кого-то заменить могут.
– Сегодня, как и в прошлом матче, пропустили со стандарта. Это симптоматично и можно ли исправить?
– Ну 4 игры же не пропускали со стандартов. С ЦСКА, наоборот, забили. «Рубин» на это уповает: Сорокин уже 5-6 мячей забил. У «Урала» Бикфалви хорош на стандартах, тому же «Рубину» забил. Мы же не можем ставить состав под стандарты, чтобы у нас были все высокие игроки, надо найти середину. Нам это неприятно, будем исправлять.
– Замена Сысуева с повреждением связана?
– Он устал, в первом тайме сказал, что задохнулся. Он полностью выкладывается. Кротов добавил скорости и взаимодействия в обороне на фланге.
– Слай стал лучшим бомбардиром «Уфы», забив дважды. Насколько это определяющая фигура в команде?
– Мы все понимаем его качества в атаке, пытаемся их развить. Сами видите, он хорошо использует моменты. Будем радоваться, что в нашей команде появился бомбардир, который помогает нам.
– Йокич второй матч играл в центре защиты, довольны его действиями?
– Йокич и до меня играл центрального защитника. Если бы я не был доволен, я бы не выпускал его второй матч в этой позиции. В прошлом матче у нас Неделчару не мог играть, поэтому не было выбора на позицию правого центрального защитника: либо Йокича туда ставить, либо всю оборону сдвигать. «Урал» – команда быстрая, поэтому и Аликину дали отдохнуть, и Круговой хорошо себя показывает.
– Сысуев сегодня «десятку» играл, атакующего полузащитника. Это впервые или было такое?
– Я не знаю «десяток», «семёрок», «шестёрок». Вообще он начинал в тройке хавов, потом переместился на более привычное место правее. Было ли такое? Ну это вы не помните, а мои помощники помнят. Ему позиция знакома, хотя ближе к атаке ему лучше. Хорошо, что мы перестроились и поняли, где наши проблемы. Если бы проиграли, были бы другие разговоры, но матч сложился так.
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