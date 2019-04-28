Вадим Евсеев: тройкой пенальтистов сегодня были Вомбергар, Ванек и Беленов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после разгромной победы над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура РПЛ рассказал о перестроениях, которые помогли добиться результата, выборе пенальтистов (11-метровый мог пробить даже вратарь) и состава на игру, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.

Фото: ФК "Уфа"