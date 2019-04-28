Россия РПЛ 2018/19
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Кичин: футбол нас наказал
Защитник "Енисея" Валерий Кичин прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2) и сказал, что сдаваться команда из Красноярска не собирается:
- Могли после забить второй гол, но не смогли. В итоге футбол нас [так] наказал...
Первый мяч был забит с нарушением правил? Не знаю, я не комментирую работу судей.
Чего не хватило? Мы почувствовали, что можем второй забить, раскрылись и не успели [перестроиться] при контратаке.
"Зенит" и "Краснодар" впереди? Будем играть и стараться по максимуму набирать очки. Остаются лишь математические шансы? Но надежда всё-таки есть, будем верить до конца.
Атмосфера в команде, учитывая такие результаты? Атмосфера рабочая, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
- Могли после забить второй гол, но не смогли. В итоге футбол нас [так] наказал...
Первый мяч был забит с нарушением правил? Не знаю, я не комментирую работу судей.
Чего не хватило? Мы почувствовали, что можем второй забить, раскрылись и не успели [перестроиться] при контратаке.
"Зенит" и "Краснодар" впереди? Будем играть и стараться по максимуму набирать очки. Остаются лишь математические шансы? Но надежда всё-таки есть, будем верить до конца.
Атмосфера в команде, учитывая такие результаты? Атмосфера рабочая, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
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