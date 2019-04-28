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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Кичин: футбол нас наказал

Защитник "Енисея" Валерий Кичин прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2) и сказал, что сдаваться команда из Красноярска не собирается:

- Могли после забить второй гол, но не смогли. В итоге футбол нас [так] наказал...

Первый мяч был забит с нарушением правил? Не знаю, я не комментирую работу судей.

Чего не хватило? Мы почувствовали, что можем второй забить, раскрылись и не успели [перестроиться] при контратаке.

"Зенит" и "Краснодар" впереди? Будем играть и стараться по максимуму набирать очки. Остаются лишь математические шансы? Но надежда всё-таки есть, будем верить до конца.

Атмосфера в команде, учитывая такие результаты? Атмосфера рабочая, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Теги: Енисей Локомотив Кичин
Сегодня, 16:49
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:20)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Фиг знает, что вы чувствовали, но у Енисея за весь матч было три подхода к воротам Локо.
Ну а Кичин это главный косячник в Енисее по этому матчу, лучше бы за своей игрой смотрел а не мечтал наяву.


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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