Кичин: футбол нас наказал

Защитник "Енисея" Валерий Кичин прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2) и сказал, что сдаваться команда из Красноярска не собирается:- Могли после забить второй гол, но не смогли. В итоге футбол нас [так] наказал...Первый мяч был забит с нарушением правил? Не знаю, я не комментирую работу судей.Чего не хватило? Мы почувствовали, что можем второй забить, раскрылись и не успели [перестроиться] при контратаке."Зенит" и "Краснодар" впереди? Будем играть и стараться по максимуму набирать очки. Остаются лишь математические шансы? Но надежда всё-таки есть, будем верить до конца.Атмосфера в команде, учитывая такие результаты? Атмосфера рабочая, - передает слова игрока корреспондентПётр Газин.