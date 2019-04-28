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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Бранислав Иванович: осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (4:2).

"Я знаю такие игры, когда команда начинает хорошо. Потом из-за наших ошибок пропустили два мяча и остановились играть. Потом очень тяжело включаться снова. Мы пытались контролировать игру до конца, но чем ближе к концовке, тем было тяжелее.

Хорошо, что победили. Осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть. Не могу сказать, что мы хотели во втором тайме играть от обороны, но так получилось. "Крылья" хорошо владели мячом, заставили нас прижаться. Но главное — три очка", - цитирует Ивановича "Чемпионат.сом".
Теги: Иванович Зенит
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