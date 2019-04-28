Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:55
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (103)
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (103)
18:54
Снять все вопросы, а потом их придумать: "Зенит" подпустил самарцев, но не отдал им победу (3)
Снять все вопросы, а потом их придумать: "Зенит" подпустил самарцев, но не отдал им победу (3)
16:49
Кичин: футбол нас наказал (2)
Кичин: футбол нас наказал (2)
13:24
"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
Бранислав Иванович: осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (4:2).
"Я знаю такие игры, когда команда начинает хорошо. Потом из-за наших ошибок пропустили два мяча и остановились играть. Потом очень тяжело включаться снова. Мы пытались контролировать игру до конца, но чем ближе к концовке, тем было тяжелее.
Хорошо, что победили. Осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть. Не могу сказать, что мы хотели во втором тайме играть от обороны, но так получилось. "Крылья" хорошо владели мячом, заставили нас прижаться. Но главное — три очка", - цитирует Ивановича "Чемпионат.сом".
"Я знаю такие игры, когда команда начинает хорошо. Потом из-за наших ошибок пропустили два мяча и остановились играть. Потом очень тяжело включаться снова. Мы пытались контролировать игру до конца, но чем ближе к концовке, тем было тяжелее.
Хорошо, что победили. Осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть. Не могу сказать, что мы хотели во втором тайме играть от обороны, но так получилось. "Крылья" хорошо владели мячом, заставили нас прижаться. Но главное — три очка", - цитирует Ивановича "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.