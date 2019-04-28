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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Маурисио Перейра: сложно играть против московских команд и "Зенита" (видео)

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Маурисио Перейра, который покидает команду после окончания сезона, пообщался с местными журналистами об итогах игры с ЦСКА.



– Со стороны показалось, что "Краснодар" не испытал серьезных проблем сегодня. Так ли это?
– Сложно играть против московских команд, против "Зенита", поэтому матч был нелегким. Тем более здорово, что удалось сегодня победить.

– У "Краснодара" и сегодня не получилось забить с углового. Почему не даются стандарты команде?
– Да, это так. Самое главное, что сыграли сегодня на ноль, забили свои моменты и выиграли.

– Сегодня был ваш предпоследний матч на домашней арене "быков". Что можете сказать болельщикам?
– Я, естественно, хочу поблагодарить их за ту мотивацию, что они нам придают каждый матч. Хочу попросить, чтобы на последней игре дома, которая будет в мае, мы также увидели полный стадион и почувствовали их поддержку.

– Показалось, что сегодня "Краснодар" поменялся стилем игры с соперником, отдав ЦСКА инициативу. Это был сознательный ход?
– Мы знаем, что ЦСКА неплохо владеет мячом. Поэтому пытались двигаться на контратаках, пользоваться этими моментами. В связи с тем, что у нас были некоторые изменения в составе, мы старались отталкиваться от тех игровых моментов, что у нас были.

– Есть ли шанс еще догнать "Зенит", который тоже сегодня одержал победу?
– Математически шансы еще есть, но, я думаю, на этом зацикливаться не стоит. Впереди четыре матча, в которых нам надо одержать победу. После поражения "Зениту" шансы снизились, разумеется.

– Второе место и участие в Лиге Чемпионов можно считать успешным сезоном?
– Да, сейчас мы находимся на третьей позиции и находимся в трех очках отставания от "Локо". Разумеется, что хотим побеждать, что хотим занять второе место, что будет прекрасным результатом.

– Маурисио, ты никогда не играл в Лиге Чемпионов. Не будет ли желания остаться в команде еще на один сезон, если команда окажется в этом турнире?
– Нет, решение уже принято, и это связано с семейными обстоятельствами. Я не буду его менять. Но буду рад, если оставлю команду, которая будет играть в будущем в Лиге Чемпионов. Для этого надо победить в оставшихся матчах.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Перейра ЦСКА Rвидео
Вчера, 23:10
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