Дмитрий Хохлов: не хочу комментировать ничего, что связано с Широковым

Россия РПЛ 2018/19
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13:35
Роман Широков покидает "Динамо" (18)
Роман Широков покидает "Динамо" (18)
13:20
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
13:08
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (11)
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (11)
12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
12:19
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (3)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (3)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
05:51
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (11)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (11)
04:50
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Вчера, 23:54
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (7)
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (7)
Вчера, 23:47
Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ (4)
Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ (4)
Вчера, 23:40
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Дмитрий Хохлов: не хочу комментировать ничего, что связано с Широковым
Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов отказался комментировать информацию о решении Романа Широкова покинуть клуб.
"Никак не могу прокомментировать. Я не знаю, у нас сегодня выходной, не в курсе, что происходит в клубе. Давайте эту тему оставим. Я не хочу ничего комментировать, что связано с Широковым", — сказал Хохлов.
Sport24
"Никак не могу прокомментировать. Я не знаю, у нас сегодня выходной, не в курсе, что происходит в клубе. Давайте эту тему оставим. Я не хочу ничего комментировать, что связано с Широковым", — сказал Хохлов.
Sport24
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