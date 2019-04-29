Дмитрий Хохлов: не хочу комментировать ничего, что связано с Широковым

Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов отказался комментировать информацию о решении Романа Широкова покинуть клуб."Никак не могу прокомментировать. Я не знаю, у нас сегодня выходной, не в курсе, что происходит в клубе. Давайте эту тему оставим. Я не хочу ничего комментировать, что связано с Широковым", — сказал Хохлов.