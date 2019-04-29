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Рубин
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Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: не хочу комментировать ничего, что связано с Широковым

Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов отказался комментировать информацию о решении Романа Широкова покинуть клуб.

"Никак не могу прокомментировать. Я не знаю, у нас сегодня выходной, не в курсе, что происходит в клубе. Давайте эту тему оставим. Я не хочу ничего комментировать, что связано с Широковым", — сказал Хохлов.

Sport24
Теги: Хохлов Динамо Широков
Сегодня, 14:21
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(1)
#3  Volodia379   (Сегодня, 15:18)
  • 0
  •  (0)
online

Есть поговорка"Затронь го..о и вот оно" прямое отношение к Широкову! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 14:41)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Сглазить боится Дима...


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#1  Медведь Русский   (Сегодня, 14:39)
  • +2
  •  (4)

и правильно, говно не трогай, оно вонять не будет
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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