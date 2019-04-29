Молодежка ЦСКА досрочно стала чемпионом молодежного первенства

Россия РПЛ 2018/19
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13:35
Роман Широков покидает "Динамо" (22)
Роман Широков покидает "Динамо" (22)
13:20
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
13:08
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (16)
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (16)
12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
12:19
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (4)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (4)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
05:51
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (12)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (12)
04:50
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Молодежка ЦСКА досрочно стала чемпионом молодежного первенства
Московский ЦСКА досрочно стал победителем российского молодежного первенства.
Это стало возможно после того, как "Спартак" сыграл вничью с "Рубином". ЦСКА после 26 туров набрал 64 очка и за четыре тура до конца сезона опережает идущий вторым "Спартак" на 13 очков.
Это стало возможно после того, как "Спартак" сыграл вничью с "Рубином". ЦСКА после 26 туров набрал 64 очка и за четыре тура до конца сезона опережает идущий вторым "Спартак" на 13 очков.
ЧЕМПИООООНЫ! #ЦСКАU21 за четыре тура до финиша завоевал золотые медали молодежного первенства России! #красносинийсамыйсильный #ЦСКА pic.twitter.com/aCaNH1U6MZ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 29, 2019
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