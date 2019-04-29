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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Молодежка ЦСКА досрочно стала чемпионом молодежного первенства

Московский ЦСКА досрочно стал победителем российского молодежного первенства.

Это стало возможно после того, как "Спартак" сыграл вничью с "Рубином". ЦСКА после 26 туров набрал 64 очка и за четыре тура до конца сезона опережает идущий вторым "Спартак" на 13 очков.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:19
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11
(4)
#11  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:42)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Schweinsteiger
может тогда и в фнл заявятся? не?))

Очевидный ответ: ЗАЧЕМ? Просто, чтоб было?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#10  Яamon   (Сегодня, 16:32)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lokoflesh
Из вчерашнего состава свои играли Акинфеев, Щенников, Васин, Чалов.
Где хорошая работа школы, я так ее не вижу.

скажу очевидную вещь, но победа в молодежном первенстве - это уже показатель хорошей работы. особенно учитывая, где молодежка цска была раньше. в основной состав они могут не попадать по разным причинам. к примеру, гинеру гораздо важнее зацепить лигу чемпионов, чем обкатать парочку свежих жеребят. ставки слишком высоки.
в противном случае и Локо не ограничивался бы братьями, Бариновым и Жемалетдиновым в составе, у нас есть еще несколько интересных вариантов
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#9  honey   (Сегодня, 16:30)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
Цитата: Яamon
хорошо школа работает

Из вчерашнего состава свои играли Акинфеев, Щенников, Васин, Чалов.
Где хорошая работа школы, я так ее не вижу.

Ты настолько дурачок?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#8  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:28)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
Из вчерашнего состава свои играли Акинфеев, Щенников, Васин, Чалов.
Где хорошая работа школы, я так ее не вижу.

А какая хорошая?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#7  Zaraza  Далеко (Сегодня, 16:20)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Schweinsteiger
может тогда и в фнл заявятся? не?))

надеюсь это шутка
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#6  ljubljana  Over here (Сегодня, 16:20)
  • +3
  •  (5)

Цитата: Lokoflesh
Где хорошая работа школы, я так ее не вижу.

для тебя что ли воспитывают? выигрывают - значит сильнее других школ.включай мозги. думаю тренерам на твою слепоту похеру
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#5  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:16)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Lokoflesh
Васин

?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:14)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Яamon
хорошо школа работает

Из вчерашнего состава свои играли Акинфеев, Щенников, Васин, Чалов.
Где хорошая работа школы, я так ее не вижу.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Schweinsteiger   (Сегодня, 16:10)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
может тогда и в фнл заявятся? не?))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 15:43)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
молодцы!хорошо школа работает
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  -Frank Dux-   (Сегодня, 15:23)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю всех причастных!


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
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