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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Николай Рассказов больше не сыграет в этом сезоне

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов не поможет своей команде в нынешнем сезоне.

У игрока была выявлена трещина в лодыжке, из-за чего его восстановление займёт больше времени, чем ожидалось.

21-летний футболист получил повреждение в концовке матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Енисеем2 и был вынужден покинуть поле. Игрок уже пропустил встречу с тульским "Арсеналом" в 25-м туре чемпионата России (0:3). Ожидалось, что Рассказов успеет восстановиться к матчу с "Рубином". Однако в нынешнем сезоне он больше не сыграет.

"Чемпионат.сом"
Теги: Рассказов Спартак
Сегодня, 17:28
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6
(3)
#6  ale  Вятка (Сегодня, 18:20)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья Коле. Хороший игрок растет.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#5  Робсон   (Сегодня, 18:11)
  • -1
  •  (1)

Надо Маслова пробовать.Димко пускай полирует .А Айртон левый ,а не правый защитник.
Второй вариант Рому Зобнина поставить .
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#4  Hank Moody  Россия (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Челси»
Парню здоровья


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#3  Rasmuz   (Сегодня, 17:59)
  • 0
  •  (0)

Здоровья Николаю. А заменить его сейчас некем. Комбаров на скамейке потерял почти все.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 17:46)
  • +4
  •  (4)

здоровья Коле!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  SM2112  Москва (Сегодня, 17:31)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль! Здоровья парню! Надеюсь найдут кем заменить...
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
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