Николай Рассказов больше не сыграет в этом сезоне

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов не поможет своей команде в нынешнем сезоне.У игрока была выявлена трещина в лодыжке, из-за чего его восстановление займёт больше времени, чем ожидалось.21-летний футболист получил повреждение в концовке матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Енисеем2 и был вынужден покинуть поле. Игрок уже пропустил встречу с тульским "Арсеналом" в 25-м туре чемпионата России (0:3). Ожидалось, что Рассказов успеет восстановиться к матчу с "Рубином". Однако в нынешнем сезоне он больше не сыграет.