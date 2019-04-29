Россия РПЛ 2018/19
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"Крылья Советов" предложат Самедову новый контракт на 1-2 года
"Крылья Советов" намерены обсудить новый контракт с полузащитником Александром Самедовым. Об этом сообщил директор по развитию клуба Александр Шикунов.
"Конечно, есть желание продлить контракты, с Самедовым в том числе. Сядем с Миодрагом Божовичем, узнаем, какие позиции ему нужно усилить, обсудим все. Но это будет в конце мая. Сейчас главное решить задачу в турнирной таблице, остаться в Премьер-лиге", - цитирует Шикунова "Рейтинг букмекеров".
"Конечно, есть желание продлить контракты, с Самедовым в том числе. Сядем с Миодрагом Божовичем, узнаем, какие позиции ему нужно усилить, обсудим все. Но это будет в конце мая. Сейчас главное решить задачу в турнирной таблице, остаться в Премьер-лиге", - цитирует Шикунова "Рейтинг букмекеров".
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