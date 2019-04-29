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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Крылья Советов" предложат Самедову новый контракт на 1-2 года

"Крылья Советов" намерены обсудить новый контракт с полузащитником Александром Самедовым. Об этом сообщил директор по развитию клуба Александр Шикунов.

"Конечно, есть желание продлить контракты, с Самедовым в том числе. Сядем с Миодрагом Божовичем, узнаем, какие позиции ему нужно усилить, обсудим все. Но это будет в конце мая. Сейчас главное решить задачу в турнирной таблице, остаться в Премьер-лиге", - цитирует Шикунова "Рейтинг букмекеров".
Теги: Самедов Крылья Советов Шикунов
Сегодня, 19:38
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