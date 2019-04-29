Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё

Россия РПЛ 2018/19
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после ничьей с «Рубином» (1:1) не стал комментировать увольнение из клуба бывшего вице-президента Наиля Измайлова и бывшего спортивного директора Сергея Родионова и не прояснил судьбу возрастных игроков в будущей команде.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
– Не хотел бы отвечать, хотел бы вопросов по игре. Как отреагировал? Решение совета директоров, вот и всё.
– «Спартак» не создаёт моментов в позиционном нападении весной. Все голы – контратаки. Как вы на сборах строили игру команды?
– У нас моменты есть. Какие они – с позиционного нападения или с быстрых атак, это не имеет значения. Команда соперника против нас в большей степени закрываются. Нам не удаются позиционные атаки, но мы дополняем их быстрыми и создаём моменты.
– Вы понимали, что процесс построения игры будет таким длительным, были к этому готовы?
– Конечно, был. Готов был к любому повороту событий. Мне бы хотелось, чтобы команда быстрее заиграла в футбол, который приносит результат и удовольствие. Но в силу определённых обстоятельств, в первую очередь травм, нам не удаётся играть составом, которым хотелось бы. Очень бы хотелось, чтобы игроки прогрессировали. Надо постоянно работать над собой. Ребята работают, но важно время.
– В том самом сообщении об отставке руководства было сказано, что чемпионский состав себя исчерпал. Каким вы видите «Спартак» будущего, видите ли ветеранов?
– Не хотел бы делить ветеранов и молодых. Должны все прогрессировать. Вижу «Спартак», который будет побеждать и приносить удовлетворение от игры. Чтобы игроки, которые представляют и будут представлять «Спартак», прогрессировали, – цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
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