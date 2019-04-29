Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после ничьей с «Рубином» (1:1) не стал комментировать увольнение из клуба бывшего вице-президента Наиля Измайлова и бывшего спортивного директора Сергея Родионова и не прояснил судьбу возрастных игроков в будущей команде. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

– Не хотел бы отвечать, хотел бы вопросов по игре. Как отреагировал? Решение совета директоров, вот и всё.– У нас моменты есть. Какие они – с позиционного нападения или с быстрых атак, это не имеет значения. Команда соперника против нас в большей степени закрываются. Нам не удаются позиционные атаки, но мы дополняем их быстрыми и создаём моменты.– Конечно, был. Готов был к любому повороту событий. Мне бы хотелось, чтобы команда быстрее заиграла в футбол, который приносит результат и удовольствие. Но в силу определённых обстоятельств, в первую очередь травм, нам не удаётся играть составом, которым хотелось бы. Очень бы хотелось, чтобы игроки прогрессировали. Надо постоянно работать над собой. Ребята работают, но важно время.– Не хотел бы делить ветеранов и молодых. Должны все прогрессировать. Вижу «Спартак», который будет побеждать и приносить удовлетворение от игры. Чтобы игроки, которые представляют и будут представлять «Спартак», прогрессировали, – цитирует Кононова корреспондентПётр Газин.