Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после ничьей с «Рубином» (1:1) не стал комментировать увольнение из клуба бывшего вице-президента Наиля Измайлова и бывшего спортивного директора Сергея Родионова и не прояснил судьбу возрастных игроков в будущей команде.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
– После матча в Туле были уволены люди, которые брали Вас на работу. Как вы отреагировали на увольнение Измайлова и Родионова, стало ли оно неожиданностью?

– Не хотел бы отвечать, хотел бы вопросов по игре. Как отреагировал? Решение совета директоров, вот и всё.

– «Спартак» не создаёт моментов в позиционном нападении весной. Все голы – контратаки. Как вы на сборах строили игру команды?

– У нас моменты есть. Какие они – с позиционного нападения или с быстрых атак, это не имеет значения. Команда соперника против нас в большей степени закрываются. Нам не удаются позиционные атаки, но мы дополняем их быстрыми и создаём моменты.

– Вы понимали, что процесс построения игры будет таким длительным, были к этому готовы?

– Конечно, был. Готов был к любому повороту событий. Мне бы хотелось, чтобы команда быстрее заиграла в футбол, который приносит результат и удовольствие. Но в силу определённых обстоятельств, в первую очередь травм, нам не удаётся играть составом, которым хотелось бы. Очень бы хотелось, чтобы игроки прогрессировали. Надо постоянно работать над собой. Ребята работают, но важно время.

– В том самом сообщении об отставке руководства было сказано, что чемпионский состав себя исчерпал. Каким вы видите «Спартак» будущего, видите ли ветеранов?

– Не хотел бы делить ветеранов и молодых. Должны все прогрессировать. Вижу «Спартак», который будет побеждать и приносить удовлетворение от игры. Чтобы игроки, которые представляют и будут представлять «Спартак», прогрессировали, – цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Теги: Кононов Измайлов Родионов Спартак
Сегодня, 22:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Александр  Тверь (Сегодня, 22:43)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Тактика Кононова сведена к одному: талантливые футболисты полируют скамейку запаснгых, а бездарности, вроде Мелкадзе, на поле. На что надеется Кононов, выпуская бездарность (Мелкадзе) на поле? При таком раскладе, когда Кононов надеялся, что ветераны вытащат - у Спартака шансов нет. Угробил Кононов команду, угробил.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#1  VS1976  ЮФО (Сегодня, 22:43)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мертвая у Вас команда, господин Кононов...впрочем, как и Вы...


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама