Россия РПЛ 2018/19
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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
«Локомотив» ведёт переговоры по Смолову. Но в России он вряд ли кому-то нужен
Генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб готовит трансфер нападающего. Прикидываем, куда может отправиться Фёдор, за год превратившийся из лучшего российского форварда в среднего футболиста.
Переезд Смолова в «Локомотив» получился неудачным для всех. Сумма трансфера оценивалась в 9 миллионов евро (да и зарплата у Фёдора кусачая – 3.1 миллиона евро по нашим меркам не шутки, с ней Смолов входит в топ-10), а уже зимой оказалось, что по итогам правления Геркуса в клубе образовалась финансовая дыра.
Как ходят слухи, во многом из-за этого бывшего генерального директора сменил Кикнадзе.
Кроме проблем и лишних пертурбаций возникли осложнения и чисто футбольные. Заплаченные за него деньги Смолов однозначно не отрабатывает – у него всего шесть мячей в РПЛ. Для топового форварда (а именно в таком звании он переезжал в Москву) это смешные цифры. В этом сезоне столько же забил защитник Сорокин из «Рубина», заменивший Смолова в «Краснодаре» Игнатьев (ему даже потребовалось меньше игрового времени) и Бакаев из «Арсенала».
Сам Фёдор приезжал, как он объяснял, из-за Лиги чемпионов. Смолов рассказывал, что всё равно собирается в Европу, так что ему нужно было себя показать.
Но и здесь случился провал.
Из-за травм он пропустил половину матчей группового турнира. В оставшихся трёх вышел (на 20 минут против «Порту», 88 против «Галатасарая» и 11 в матче с «Шальке») – и не выдал ни одного результативного действия. «Локомотив» в итоге одержал только одну победу и остался прозябать на последнем месте.
На финише сезона в Лигу Чемпионов «Локо» тащат Фарфан и братья Миранчуки. Смолов помогает, но редко. Из последнего полезного – голевая в игре с ЦСКА. Чудо-матч с «Анжи» или один из трёх мячей «Ахмату» за полноценные подвиги считать трудно.
Теперь, судя по словам генерального директора «Локо», Смолова хотят сбагрить. Удивительно, если бы не хотели – с такой-то зарплатой. Только куда?
Оставаться в России?
Можно. Но где? ЦСКА такой нападающий явно не по карману. Да и как-то не в стиле Евгения Гинера покупать состоявшихся игроков, тем более – у прямых конкурентов. «Зенит» прекрасно усилился этой зимой: пара Азмун и Дзюба справляется на внутренней арене, да и в Лиге Чемпионов такой дуэт вполне сработает. «Спартаку» потребуется форвард только в том случае, если у них заберут Зе Луиша или Адриано. Пока такой ситуации нет, предполагать сложно.
«Краснодар»? «Быки» теперь держатся на молодёжи и у них в этом плане всё хорошо сейчас, в перспективах вообще безоблачно. Платить за Смолова – бессмысленно. В условное «Динамо» или что-то такого плана не поедет сам Фёдор. Насколько мы знаем, его жгут амбиции о покорении Европы.
Можно, конечно, предположить, что «Локо» отдаст Смолова в тот же ЦСКА в аренду, чтобы Фёдор вернулся на свой уровень, но этого наверняка не будет. Кто же станет усиливать одного из своих главных соперников?
Или зарубеж?
Вариант более привлекательный и для Смолова, и для клуба. Слухи насчёт его переезда сейчас крутятся как раз возле европейской команды – немецкой «Фортуны».
Команда из Дюссельдорфа на несколько сезонов увязла во второй Бундеслиге, но в прошлом году наконец-то поднялась и неплохо закрепилась в элитном дивизионе – за три тура до конца она идёт на 10 позиции.
Скорее всего, этим летом «Фортуна» лишится двух своих главных нападающих. Доди Лукебакио, у которого 10 мячей и 4 голевых передачи, вернётся в «Уотфорд», поскольку в Германии он в аренде. А Бенито Раман (тот самый, которого обвиняли в гомофобных оскорблениях во время празднования с болельщиками), вероятно, отправится на повышение (у него тоже хорошая статистика: 10 голов + 3 ассиста).
Но есть нюанс. Даже не один
Во-первых, речь идёт об аренде. Устроит ли это «Локо»? Договориться насчет продажи будет катастрофически тяжело: откуда у скромной «Фортуны» такие деньги (сумма выкупа, прописанная в контракте у Смолова, - 17 млн евро)?
Во-вторых, непонятно, на каких условиях будет эта аренда. Потому что опять же – деньги. Зарплату (или, например, половину) придется платить москвичам, европейцы не привыкли к российским аппетитам и вряд ли сумеют выдавать Фёдору в год 3,1 миллиона евро.
В-третьих, как на это отреагирует сам игрок? Смолов постоянно рассказывает от желании играть в топовых лигах и еврокубках. «Фортуна» в Лигу Чемпионов наверняка не встрянет.
Впрочем, вдруг достаточно одного лишь того, что Дюссельдорф выступает в Бундеслиге?
Потому что уверенности в том, что у Фёдора будут другие варианты в Европе, нет. Им и на самом пике интересовался только «Вест Хэм» (да и тот говорил об аренде), а после спада на Чемпионате мира и в этом сезоне желания попробовать российского форварда у «Реала» и других топов наверняка не прибавилось.
Остаётся, правда, ещё и вариант с английскими командами, которые по итогам этого сезона поднимутся из Чемпионшипа. В Англии немного другая ситуация с деньгами: себе они могут позволить куда больше других европейских чемпионатов.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: «Советский спорт», «Чемпионат», «СЭ»
Переезд Смолова в «Локомотив» получился неудачным для всех. Сумма трансфера оценивалась в 9 миллионов евро (да и зарплата у Фёдора кусачая – 3.1 миллиона евро по нашим меркам не шутки, с ней Смолов входит в топ-10), а уже зимой оказалось, что по итогам правления Геркуса в клубе образовалась финансовая дыра.
Как ходят слухи, во многом из-за этого бывшего генерального директора сменил Кикнадзе.
Кроме проблем и лишних пертурбаций возникли осложнения и чисто футбольные. Заплаченные за него деньги Смолов однозначно не отрабатывает – у него всего шесть мячей в РПЛ. Для топового форварда (а именно в таком звании он переезжал в Москву) это смешные цифры. В этом сезоне столько же забил защитник Сорокин из «Рубина», заменивший Смолова в «Краснодаре» Игнатьев (ему даже потребовалось меньше игрового времени) и Бакаев из «Арсенала».
Сам Фёдор приезжал, как он объяснял, из-за Лиги чемпионов. Смолов рассказывал, что всё равно собирается в Европу, так что ему нужно было себя показать.
Но и здесь случился провал.
Из-за травм он пропустил половину матчей группового турнира. В оставшихся трёх вышел (на 20 минут против «Порту», 88 против «Галатасарая» и 11 в матче с «Шальке») – и не выдал ни одного результативного действия. «Локомотив» в итоге одержал только одну победу и остался прозябать на последнем месте.
На финише сезона в Лигу Чемпионов «Локо» тащат Фарфан и братья Миранчуки. Смолов помогает, но редко. Из последнего полезного – голевая в игре с ЦСКА. Чудо-матч с «Анжи» или один из трёх мячей «Ахмату» за полноценные подвиги считать трудно.
Теперь, судя по словам генерального директора «Локо», Смолова хотят сбагрить. Удивительно, если бы не хотели – с такой-то зарплатой. Только куда?
Оставаться в России?
Можно. Но где? ЦСКА такой нападающий явно не по карману. Да и как-то не в стиле Евгения Гинера покупать состоявшихся игроков, тем более – у прямых конкурентов. «Зенит» прекрасно усилился этой зимой: пара Азмун и Дзюба справляется на внутренней арене, да и в Лиге Чемпионов такой дуэт вполне сработает. «Спартаку» потребуется форвард только в том случае, если у них заберут Зе Луиша или Адриано. Пока такой ситуации нет, предполагать сложно.
«Краснодар»? «Быки» теперь держатся на молодёжи и у них в этом плане всё хорошо сейчас, в перспективах вообще безоблачно. Платить за Смолова – бессмысленно. В условное «Динамо» или что-то такого плана не поедет сам Фёдор. Насколько мы знаем, его жгут амбиции о покорении Европы.
Можно, конечно, предположить, что «Локо» отдаст Смолова в тот же ЦСКА в аренду, чтобы Фёдор вернулся на свой уровень, но этого наверняка не будет. Кто же станет усиливать одного из своих главных соперников?
Или зарубеж?
Вариант более привлекательный и для Смолова, и для клуба. Слухи насчёт его переезда сейчас крутятся как раз возле европейской команды – немецкой «Фортуны».
Команда из Дюссельдорфа на несколько сезонов увязла во второй Бундеслиге, но в прошлом году наконец-то поднялась и неплохо закрепилась в элитном дивизионе – за три тура до конца она идёт на 10 позиции.
Скорее всего, этим летом «Фортуна» лишится двух своих главных нападающих. Доди Лукебакио, у которого 10 мячей и 4 голевых передачи, вернётся в «Уотфорд», поскольку в Германии он в аренде. А Бенито Раман (тот самый, которого обвиняли в гомофобных оскорблениях во время празднования с болельщиками), вероятно, отправится на повышение (у него тоже хорошая статистика: 10 голов + 3 ассиста).
Но есть нюанс. Даже не один
Во-первых, речь идёт об аренде. Устроит ли это «Локо»? Договориться насчет продажи будет катастрофически тяжело: откуда у скромной «Фортуны» такие деньги (сумма выкупа, прописанная в контракте у Смолова, - 17 млн евро)?
Во-вторых, непонятно, на каких условиях будет эта аренда. Потому что опять же – деньги. Зарплату (или, например, половину) придется платить москвичам, европейцы не привыкли к российским аппетитам и вряд ли сумеют выдавать Фёдору в год 3,1 миллиона евро.
В-третьих, как на это отреагирует сам игрок? Смолов постоянно рассказывает от желании играть в топовых лигах и еврокубках. «Фортуна» в Лигу Чемпионов наверняка не встрянет.
Впрочем, вдруг достаточно одного лишь того, что Дюссельдорф выступает в Бундеслиге?
Потому что уверенности в том, что у Фёдора будут другие варианты в Европе, нет. Им и на самом пике интересовался только «Вест Хэм» (да и тот говорил об аренде), а после спада на Чемпионате мира и в этом сезоне желания попробовать российского форварда у «Реала» и других топов наверняка не прибавилось.
Остаётся, правда, ещё и вариант с английскими командами, которые по итогам этого сезона поднимутся из Чемпионшипа. В Англии немного другая ситуация с деньгами: себе они могут позволить куда больше других европейских чемпионатов.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: «Советский спорт», «Чемпионат», «СЭ»
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