"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова

"ФФортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по возможной аренде Федора Смолова. При этом клуб наблюдал за форвардом во время чемпионата мира 2018 года, однако до предложения дело не дошло.Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно дюссельдорфская "Фортуна" намерена арендовать 29-летнего нападающего железнодорожников.Смолов перешел в московский клуб из "Краснодара" летом 2018 года, сумма трансфера составила около 9 миллионов евро.