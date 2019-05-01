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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова

"ФФортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по возможной аренде Федора Смолова. При этом клуб наблюдал за форвардом во время чемпионата мира 2018 года, однако до предложения дело не дошло.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно дюссельдорфская "Фортуна" намерена арендовать 29-летнего нападающего железнодорожников.

Смолов перешел в московский клуб из "Краснодара" летом 2018 года, сумма трансфера составила около 9 миллионов евро.

Sport24.ru
Теги: Смолов Локомотив Фортуна
Сегодня, 22:33
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#2  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 23:04)
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Болеет за:
«Зенит»
Этот ЧМОлов никому не нужен. РЖД бабло отмыло, а хрюш, просто пронесло из-за жадности. На своих им денег жалко. В вот на непонятных легов - за милую душу в 4 раза больше отдают и личку в 3 млн. ( такса видно такая). Ибо тут то все друг-друга знают и особо не наипешь. Толи дело на трансферах рубить где-нибудь в Бразиии или Кабо-Верде.
Ждём, как обычно распродажу и покупку новых «Мукунок». Эти не хорошие оказались совсем.))
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 22:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Сами новость придумали, потом сами опровергли...Хорошо работают админы.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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