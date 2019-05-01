Россия РПЛ 2018/19
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"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова
"ФФортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по возможной аренде Федора Смолова. При этом клуб наблюдал за форвардом во время чемпионата мира 2018 года, однако до предложения дело не дошло.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно дюссельдорфская "Фортуна" намерена арендовать 29-летнего нападающего железнодорожников.
Смолов перешел в московский клуб из "Краснодара" летом 2018 года, сумма трансфера составила около 9 миллионов евро.
Sport24.ru
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно дюссельдорфская "Фортуна" намерена арендовать 29-летнего нападающего железнодорожников.
Смолов перешел в московский клуб из "Краснодара" летом 2018 года, сумма трансфера составила около 9 миллионов евро.
Sport24.ru
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