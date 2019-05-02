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Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком "Локомотива" в апреле

Закончилось голосование болельщиков "Локомотива", в котором они выбирали лучшего футболиста в составе своей команды в апреле.

Победу одержал Джефферсон Фарфан, набравший 72,4% голосов. В апреле перуанец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В матчах с "Ростовом" и "Енисеем" голы Фарфана стали победными.

Второе место у Антона Миранчука — 14,5%. Третье — у Алексея Миранчука — 8,4%. Далее расположились Мацей Рыбусь — 2,6%, а также Владислав Игнатьев - 1,8%, сообщает пресс-служба красно-зелёных.
Теги: Локомотив Фарфан
Сегодня, 14:20
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