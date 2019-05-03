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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Жоаозиньо может сменить "Динамо" на "Фенербахче"

Хавбек московского "Динамо Жоаозиньо может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Hurriyet, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Фенербахче". Контракт Жоаозиньо с "Динамо" истекает ближайшим летом. Футболист может покинуть московский клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне бразилец провел 26 матчей за московский клуб в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
Теги: Динамо Фенербахче Жоазиньо
Сегодня, 09:51
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#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 10:18)
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добротный игрок, но его скорость, которая его визитная карточка, стала пропадать. потому он больше на подыгрыше, нежели сам атакует
очень жаль, если уйдет
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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