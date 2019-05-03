Жоаозиньо может сменить "Динамо" на "Фенербахче"

Хавбек московского "Динамо Жоаозиньо может продолжить карьеру в Турции.Как сообщает Hurriyet, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Фенербахче". Контракт Жоаозиньо с "Динамо" истекает ближайшим летом. Футболист может покинуть московский клуб на правах свободного агента.В нынешнем сезоне бразилец провел 26 матчей за московский клуб в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.