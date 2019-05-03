Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:57
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
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В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
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Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
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Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Вчера, 23:05
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Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вчера, 22:44
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Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
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Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (3)
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (3)
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Вчера, 22:02
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
Вчера, 21:38
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (9)
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (9)
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Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
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УЕФА опубликовал символическую сборную недели (2)
Жоаозиньо может сменить "Динамо" на "Фенербахче"
Хавбек московского "Динамо Жоаозиньо может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Hurriyet, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Фенербахче". Контракт Жоаозиньо с "Динамо" истекает ближайшим летом. Футболист может покинуть московский клуб на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне бразилец провел 26 матчей за московский клуб в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
Как сообщает Hurriyet, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Фенербахче". Контракт Жоаозиньо с "Динамо" истекает ближайшим летом. Футболист может покинуть московский клуб на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне бразилец провел 26 матчей за московский клуб в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
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