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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Президент "Урала" объяснил, почему не будет предлагать контракт Глушакову

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему клуб из Екатеринбурга не готов предложить контракт полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.

– Вам как многолетнему руководителю футбольного клуба не обидно, что народную команду весь сезон критикуют, где-то даже грязью поливают?

– Конечно, обидно бывает. Зачем болельщики ругают Федуна? Этот человек все сделал для этой команды! И еще сделает. А к нему такое порой отношение... Или не понимаю, когда оскорбляют отдельных футболистов.

– Вы про Глушакова?

– Я не знаю всей подоплеки. Но вообще-то совсем недавно Глушаков пил с фанатами миллеровку, был героем. А теперь они его грязью поливают, какими словами только не называют... Со стороны это выглядит странным. Денис все-таки внес вклад в чемпионство, выступал за сборную. Надоело это все! Давайте говорить чисто о футболе, о тактике, тренерах, игроках. А все эти околофутбольные проблемы на фиг никому не нужны!

– Не исключено, что летом Глушаков покинет "Спартак". Готовы будете предложить ему контракт?

– Нет.

– Почему?

– Во-первых, думаю, мы не потянем его зарплату. Во-вторых, на его позиции у нас есть свои игроки. Емельянов, например, другие ребята. Пока нам опорники не нужны. Я ни в коем случае не говорю, что Денис плохой футболист. Просто в этой зоне мы укомплектованы. Есть ребята.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Урал Глушаков Спартак
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