Президент "Урала" объяснил, почему не будет предлагать контракт Глушакову

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему клуб из Екатеринбурга не готов предложить контракт полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.– Конечно, обидно бывает. Зачем болельщики ругают Федуна? Этот человек все сделал для этой команды! И еще сделает. А к нему такое порой отношение... Или не понимаю, когда оскорбляют отдельных футболистов.– Я не знаю всей подоплеки. Но вообще-то совсем недавно Глушаков пил с фанатами миллеровку, был героем. А теперь они его грязью поливают, какими словами только не называют... Со стороны это выглядит странным. Денис все-таки внес вклад в чемпионство, выступал за сборную. Надоело это все! Давайте говорить чисто о футболе, о тактике, тренерах, игроках. А все эти околофутбольные проблемы на фиг никому не нужны!– Нет.– Во-первых, думаю, мы не потянем его зарплату. Во-вторых, на его позиции у нас есть свои игроки. Емельянов, например, другие ребята. Пока нам опорники не нужны. Я ни в коем случае не говорю, что Денис плохой футболист. Просто в этой зоне мы укомплектованы. Есть ребята.