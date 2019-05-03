Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:05
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
17:51
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Президент "Урала" объяснил, почему не будет предлагать контракт Глушакову
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему клуб из Екатеринбурга не готов предложить контракт полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.
– Вам как многолетнему руководителю футбольного клуба не обидно, что народную команду весь сезон критикуют, где-то даже грязью поливают?
– Конечно, обидно бывает. Зачем болельщики ругают Федуна? Этот человек все сделал для этой команды! И еще сделает. А к нему такое порой отношение... Или не понимаю, когда оскорбляют отдельных футболистов.
– Вы про Глушакова?
– Я не знаю всей подоплеки. Но вообще-то совсем недавно Глушаков пил с фанатами миллеровку, был героем. А теперь они его грязью поливают, какими словами только не называют... Со стороны это выглядит странным. Денис все-таки внес вклад в чемпионство, выступал за сборную. Надоело это все! Давайте говорить чисто о футболе, о тактике, тренерах, игроках. А все эти околофутбольные проблемы на фиг никому не нужны!
– Не исключено, что летом Глушаков покинет "Спартак". Готовы будете предложить ему контракт?
– Нет.
– Почему?
– Во-первых, думаю, мы не потянем его зарплату. Во-вторых, на его позиции у нас есть свои игроки. Емельянов, например, другие ребята. Пока нам опорники не нужны. Я ни в коем случае не говорю, что Денис плохой футболист. Просто в этой зоне мы укомплектованы. Есть ребята.
"Спорт-Экспресс"
– Вам как многолетнему руководителю футбольного клуба не обидно, что народную команду весь сезон критикуют, где-то даже грязью поливают?
– Конечно, обидно бывает. Зачем болельщики ругают Федуна? Этот человек все сделал для этой команды! И еще сделает. А к нему такое порой отношение... Или не понимаю, когда оскорбляют отдельных футболистов.
– Вы про Глушакова?
– Я не знаю всей подоплеки. Но вообще-то совсем недавно Глушаков пил с фанатами миллеровку, был героем. А теперь они его грязью поливают, какими словами только не называют... Со стороны это выглядит странным. Денис все-таки внес вклад в чемпионство, выступал за сборную. Надоело это все! Давайте говорить чисто о футболе, о тактике, тренерах, игроках. А все эти околофутбольные проблемы на фиг никому не нужны!
– Не исключено, что летом Глушаков покинет "Спартак". Готовы будете предложить ему контракт?
– Нет.
– Почему?
– Во-первых, думаю, мы не потянем его зарплату. Во-вторых, на его позиции у нас есть свои игроки. Емельянов, например, другие ребята. Пока нам опорники не нужны. Я ни в коем случае не говорю, что Денис плохой футболист. Просто в этой зоне мы укомплектованы. Есть ребята.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.