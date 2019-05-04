Z+ вернется в день матча "Зенит" – ЦСКА, Порошин вне проекта

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы
00:20
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Вчера, 23:54
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (3)
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (3)
Вчера, 23:53
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
Вчера, 23:43
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
Вчера, 23:27
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
Вчера, 22:45
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Вчера, 22:30
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Вчера, 22:15
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Вчера, 22:00
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (6)
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (6)
Вчера, 21:37
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Вчера, 21:15
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Вчера, 20:25
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
Вчера, 19:35
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
Вчера, 19:14
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Вчера, 18:57
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Вчера, 18:25
"Рубин" одержал победу над "Оренбургом" (15)
"Рубин" одержал победу над "Оренбургом" (15)
Вчера, 18:05
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Вчера, 17:51
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Вчера, 17:40
Болельщики "Реала" желают возвращения Роналду в команду (1)
Болельщики "Реала" желают возвращения Роналду в команду (1)
Вчера, 17:26
Вратарь покинет "Витесс" из-за конфликта со Слуцким (7)
Вратарь покинет "Витесс" из-за конфликта со Слуцким (7)
Вчера, 17:04
"Реал" может купить вместо Погба хавбека "Аякса"
"Реал" может купить вместо Погба хавбека "Аякса"
Вчера, 16:48
Самюэль Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона (12)
Самюэль Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона (12)
Вчера, 16:12
"Спартак" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом" (3)
"Спартак" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом" (3)
Вчера, 15:53
"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи" (10)
"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи" (10)
Вчера, 15:31
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч с "Уралом" (фото) (1)
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч с "Уралом" (фото) (1)
Вчера, 14:36
Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции (3)
Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции (3)
Вчера, 14:19
Молодежка "Спартака" крупно обыграла "Урал" в Екатеринбурге (4)
Молодежка "Спартака" крупно обыграла "Урал" в Екатеринбурге (4)
Z+ вернется в день матча "Зенит" – ЦСКА, Порошин вне проекта
Следующий выпуск онлайн-канала Z+ выйдет 12 мая – в день матча 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА.
По нашим данным, в подготовке выпуска не участвует Игорь Порошин, который был главным продюсером канала.
– Это правда. Я не готовлю эфир, – сказал Порошин.
– Это было обоюдное решение?
– У меня есть подписанный документ, по которому я не разглашаю детали нашего сотрудничества.
– Решение было принято сразу после второго выпуска?
– Нет.
– Знаете, кто будет готовить новый эфир?
– Не знаю. Даже не интересуюсь.
"Спорт-Экспресс"
По нашим данным, в подготовке выпуска не участвует Игорь Порошин, который был главным продюсером канала.
– Это правда. Я не готовлю эфир, – сказал Порошин.
– Это было обоюдное решение?
– У меня есть подписанный документ, по которому я не разглашаю детали нашего сотрудничества.
– Решение было принято сразу после второго выпуска?
– Нет.
– Знаете, кто будет готовить новый эфир?
– Не знаю. Даже не интересуюсь.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.