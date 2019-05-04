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ЦСКА
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Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Z+ вернется в день матча "Зенит" – ЦСКА, Порошин вне проекта

Следующий выпуск онлайн-канала Z+ выйдет 12 мая – в день матча 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА.

По нашим данным, в подготовке выпуска не участвует Игорь Порошин, который был главным продюсером канала.

– Это правда. Я не готовлю эфир, – сказал Порошин.

– Это было обоюдное решение?

– У меня есть подписанный документ, по которому я не разглашаю детали нашего сотрудничества.

– Решение было принято сразу после второго выпуска?

– Нет.

– Знаете, кто будет готовить новый эфир?

– Не знаю. Даже не интересуюсь.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит ЦСКА Порошин
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#2  SMK   (Сегодня, 02:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это замена Матч тв?
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:23)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Господи... Хорошо, хоть Порошина убрали. Лучше бы вообще забыли эту мерзость и придумали что-то хорошее.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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