Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Источник: Иванович устроил дебош при сдаче допинг-теста

РУСАДА потребовала от "Зенита" жестко наказать защитника Бранислава Ивановича.

Как сообщает Телеграм-канал "Мутко против", Иванович практически устроил бунт во время сдачи допинг теста перед матчем с "Динамо".

Проверяющие нагрянули на тренировку питерцев 23 апреля. Они сразу выбрали несколько футболистов, в том числе Ивановича. Остальные игроки проблем не доставили.

По словам сотрудников РУСАДА, серб долго отказывался писать в баночку, орал на допинг-офицеров и пытался их прогнать из "своего туалета". Иванович настаивал, что он не привык снимать свои штаны при посторонних.

"Битва длилась более часа, но силы оказались не равны. Бранислав со своим дракончиком проиграли это сражением войнам в белых халатах. Но и допинг-офицеры потрепались изрядно. Теперь РУСАДА жаждет крови и требует отчитаться о наказании игрока", – говорится в сообщении.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 14:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
18
(10)
#18  Primus  Москва (Сегодня, 16:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Александр Иванов,
Странная у тебя родня. Ну или друзья. У которых ты в Москве гостил. Живут в домах с подъездами, которые сами же и зассали. Чувствуются питерские корни...
Насчёт геев - я смотрю ты целенаправленно их по городам высматриваешь. Мне бы и в голову не пришло такой херней заниматься. Мда... трудно, видишь ли, твою странную наблюдательность как-то адекватно истолковать smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#17  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 16:11)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
красавчик, нужно было еще мордобой устроить
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#16  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:08)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Похоже на враньё. Обычная "утка".
ЗЫ. Это существо, которое подставляет контейнер под струйку, это - ОФИЦЕР??? Ояебу... scream
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:03)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Упс, выявили ещё одно отличие Москвы и Питера. В Москве в мужских туалетах есть кабинки и есть писсуары. В питерских же - как в женских, так и в мужских - одни кабинки. Застенчивые петербуржцы как благородные девицы видите ли стесняются справлять нужду хоть и в отведённом месте, но в обществе других. Им куда проще ссать в парадных, где темно и никто не видит smirk

Был в Москве - обоссано всё, начиная от подъездов и заканчивая лестницами. Вывод: придумано самими москвичами на личном опыте, так же, как и то, что в Питере больше геев и наркоманов, хотя если прогулять по Москве, то на каждые пять человек будет наркоман, гей или просто ипанутое существо, агрящееся на всё подряд.
В петербургских туалетах есть и писсуары, не переживай, но люди при их использовании на хер друг другу не смотрят. Бронислава понять можно, тебя - нет!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#14  Primus  Москва (Сегодня, 15:48)
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Упс, выявили ещё одно отличие Москвы и Питера. В Москве в мужских туалетах есть кабинки и есть писсуары. В питерских же - как в женских, так и в мужских - одни кабинки. Застенчивые петербуржцы как благородные девицы видите ли стесняются справлять нужду хоть и в отведённом месте, но в обществе других. Им куда проще ссать в парадных, где темно и никто не видит smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#13  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:32)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Neighbor
3,14дерские бомжи приготовили следующего клиента для Бутырки. У Долбослава Барановича случился внезапный выхлоп "кулютуры", прямо из ""станицы.
Ну не успел голубой наркоман шприц из вены вынуть, чего тут странного для запитераста? Тесты какие-то. Вон Мудко просто запретил запитерастам сдавать на допинг после матча с Торпедо - и типа никто там не наркоман, да, по ним заметно.
И вообще - зачем в сортир ввалились? С мужиками они в ванной лежать любят, как Йоханая Молли

Ну для тебя-то, 3,14дрило московское, вытаскивать член и ссать при посторонних - дело нормальное, а я вот его прекрасно понимаю. Как написал здесь кто-то - раздевайте до трусов, но не стоять же над хером! В туалете тайников с "чистой" мочой ожидать не стоит, думается мне. Бронислав - мужик старой школы, а не то, что вы, московские метросексуалы.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#12  Irbis   (Сегодня, 15:31)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
уже название канала мутко против вызывает сомнения
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#11  Серж1  Питер (Сегодня, 15:27)
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
ни кого не смущает,что инфа опубликовалась после того,как Зенит стал чемпионом
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#10  Neighbor   (Сегодня, 15:25)
  • -10
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
А в итоге-то Пидрослав Бакланович-то ЗАССАЛ. В баночку. Ссыкун голубой smile


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#9  linesman  Питер (Сегодня, 15:22)
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Как же щемит у мяса! Второй День Праздник!СПАСИБО ЗЕНИТ! ВЫ ЛЬВЫ! bowtie


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008 [жалоба]
#8  Manchester United   (Сегодня, 15:21)
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«МЮ»
наказывать нужно Броньку
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#7  Kostik   (Сегодня, 15:16)
  • +3
  •  (13)

Да врядли допинг, они весь второй круг мертвые по физике, а Иванович молодец, где ещё взять в туалете мочу, ну раздевайте до трусов и майки, а смотреть.. это перебор на мой взгляд
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#6  jeck324  jeck324 (Сегодня, 15:07)
  • -5
  •  (25)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
У нас в чемпионате только игроки одной командочки любят при всех снимать штанцы.

Всё правильно. Пидерский зенит .Соображаешь чувачёк))


--------------------
Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
#5  Neighbor   (Сегодня, 15:03)
  • -5
  •  (25)
online
Болеет за:
«Спартак»
3,14дерские бомжи приготовили следующего клиента для Бутырки. У Долбослава Барановича случился внезапный выхлоп "кулютуры", прямо из ""станицы.
Ну не успел голубой наркоман шприц из вены вынуть, чего тут странного для запитераста? Тесты какие-то. Вон Мудко просто запретил запитерастам сдавать на допинг после матча с Торпедо - и типа никто там не наркоман, да, по ним заметно.
И вообще - зачем в сортир ввалились? С мужиками они в ванной лежать любят, как Йоханая Молли


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#4  TIMO19  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:58)
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Ростов»
Интересная новость....как мы жили без этого...
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#3  студия дускай   (Сегодня, 14:55)
  • -1
  •  (3)
online

хохо))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  Amirovich   (Сегодня, 14:54)
  • +7
  •  (29)
online
Болеет за:
«Зенит»
*** что за педрило писал эту новость ?


--------------------
СБГ № 1 .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52)
  • +3
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
У нас в чемпионате только игроки одной командочки любят при всех снимать штанцы.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама