Россия РПЛ 2018/19
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Источник: Иванович устроил дебош при сдаче допинг-теста
РУСАДА потребовала от "Зенита" жестко наказать защитника Бранислава Ивановича.
Как сообщает Телеграм-канал "Мутко против", Иванович практически устроил бунт во время сдачи допинг теста перед матчем с "Динамо".
Проверяющие нагрянули на тренировку питерцев 23 апреля. Они сразу выбрали несколько футболистов, в том числе Ивановича. Остальные игроки проблем не доставили.
По словам сотрудников РУСАДА, серб долго отказывался писать в баночку, орал на допинг-офицеров и пытался их прогнать из "своего туалета". Иванович настаивал, что он не привык снимать свои штаны при посторонних.
"Битва длилась более часа, но силы оказались не равны. Бранислав со своим дракончиком проиграли это сражением войнам в белых халатах. Но и допинг-офицеры потрепались изрядно. Теперь РУСАДА жаждет крови и требует отчитаться о наказании игрока", – говорится в сообщении.
Как сообщает Телеграм-канал "Мутко против", Иванович практически устроил бунт во время сдачи допинг теста перед матчем с "Динамо".
Проверяющие нагрянули на тренировку питерцев 23 апреля. Они сразу выбрали несколько футболистов, в том числе Ивановича. Остальные игроки проблем не доставили.
По словам сотрудников РУСАДА, серб долго отказывался писать в баночку, орал на допинг-офицеров и пытался их прогнать из "своего туалета". Иванович настаивал, что он не привык снимать свои штаны при посторонних.
"Битва длилась более часа, но силы оказались не равны. Бранислав со своим дракончиком проиграли это сражением войнам в белых халатах. Но и допинг-офицеры потрепались изрядно. Теперь РУСАДА жаждет крови и требует отчитаться о наказании игрока", – говорится в сообщении.
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