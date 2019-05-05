Россия РПЛ 2018/19
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Алексей Никитин: Евсеев в перерыве не говорит чего-то неординарного
Защитник "Уфы" Алексей Никитин после ничьей с "Крыльями Советов" отметил, что команду не устраивает результат матча.
- Почему так неудачно начали?
- "Крылья" тоже хотел победить, мы плохо вошли в игру. Много моментов было, когда в атаку убегали 2 в 2, и могли забить первыми. А так тяжело, когда всю игру пытаешься отыграться.
- Есть какая-то закономернность в том, что постоянно первыми пропускаете?
- Наверное, есть. И с ЦСКА, и с Тулой. Нужно разобраться с этим. Но после этого мы, мне кажется, даже лучше играем.
- Сегодня играли на большом стадионе, и теперь возвращаетесь домой, где маленький стадиончик. Есть какое-то вообще влияние на вас в этом плане?
- Конечно, на таких стадионах лучше играть, но в Уфе он тоже хорошо заполняется, нас хорошо поддерживают. Дома все равно лучше играть.
- Есть желание, чтобы в Уфе тоже появилась такая современная арена?
- Долго это еще... Действующих футболистов уже не застанет.
- Разговор с Евсеевым помогает отыгрываться?
- Он не говорит каких-то сверх вещей, чего-то неординарного. Просто когда ты отыгрываешься один раз, у тебя появляется уверенность, что и в следующей игре можешь отыграться. Мы неоднократно отыгрывались и не теряли надежду сегодня. Конечно, хотели победить, и ничья нас сегодня никак не устроила.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
- Почему так неудачно начали?
- "Крылья" тоже хотел победить, мы плохо вошли в игру. Много моментов было, когда в атаку убегали 2 в 2, и могли забить первыми. А так тяжело, когда всю игру пытаешься отыграться.
- Есть какая-то закономернность в том, что постоянно первыми пропускаете?
- Наверное, есть. И с ЦСКА, и с Тулой. Нужно разобраться с этим. Но после этого мы, мне кажется, даже лучше играем.
- Сегодня играли на большом стадионе, и теперь возвращаетесь домой, где маленький стадиончик. Есть какое-то вообще влияние на вас в этом плане?
- Конечно, на таких стадионах лучше играть, но в Уфе он тоже хорошо заполняется, нас хорошо поддерживают. Дома все равно лучше играть.
- Есть желание, чтобы в Уфе тоже появилась такая современная арена?
- Долго это еще... Действующих футболистов уже не застанет.
- Разговор с Евсеевым помогает отыгрываться?
- Он не говорит каких-то сверх вещей, чего-то неординарного. Просто когда ты отыгрываешься один раз, у тебя появляется уверенность, что и в следующей игре можешь отыграться. Мы неоднократно отыгрывались и не теряли надежду сегодня. Конечно, хотели победить, и ничья нас сегодня никак не устроила.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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