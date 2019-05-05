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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Алексей Никитин: Евсеев в перерыве не говорит чего-то неординарного

Защитник "Уфы" Алексей Никитин после ничьей с "Крыльями Советов" отметил, что команду не устраивает результат матча.

- Почему так неудачно начали?

- "Крылья" тоже хотел победить, мы плохо вошли в игру. Много моментов было, когда в атаку убегали 2 в 2, и могли забить первыми. А так тяжело, когда всю игру пытаешься отыграться.

- Есть какая-то закономернность в том, что постоянно первыми пропускаете?

- Наверное, есть. И с ЦСКА, и с Тулой. Нужно разобраться с этим. Но после этого мы, мне кажется, даже лучше играем.

- Сегодня играли на большом стадионе, и теперь возвращаетесь домой, где маленький стадиончик. Есть какое-то вообще влияние на вас в этом плане?

- Конечно, на таких стадионах лучше играть, но в Уфе он тоже хорошо заполняется, нас хорошо поддерживают. Дома все равно лучше играть.

- Есть желание, чтобы в Уфе тоже появилась такая современная арена?

- Долго это еще... Действующих футболистов уже не застанет.

- Разговор с Евсеевым помогает отыгрываться?

- Он не говорит каких-то сверх вещей, чего-то неординарного. Просто когда ты отыгрываешься один раз, у тебя появляется уверенность, что и в следующей игре можешь отыграться. Мы неоднократно отыгрывались и не теряли надежду сегодня. Конечно, хотели победить, и ничья нас сегодня никак не устроила.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Никитин Евсеев Уфа Крылья Советов
Сегодня, 16:53
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