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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Валерий Карпин: Еременко по мышлению и скорости решений опережает 90 процентов лиги

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил после матча 27-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1), что доволен результатом куда больше, чем игрой своей команды.

– С одной стороны, вы отыгрались, но опять не выиграли. Какие чувства у вас преобладают?

– От результата положительные. От игры смешанные. Было много моментов, которые не понравились, были те, что понравились. Если говорить глобально – второй тайм понравился заметно больше первого.

– Что с Сигурдсоном?

– Травма. Будем надеяться, что к "Динамо" он будет готов.

– А Логашов?

– По нему тоже есть шансы к "Динамо", но Логашов – это больший вопрос, так же как и по Мевле.

– Похоже, что Еременко по мышлению и скорости решений сильно опережает партнеров...

– Да он 90 процентов лиги опережает.

– И что с этим делать?

– А что делать? опустить его до общего уровня, что ли? А подняться до его уровня хотелось бы многим.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Еременко Краснодар Ростов
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