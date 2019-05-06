Валерий Карпин: Еременко по мышлению и скорости решений опережает 90 процентов лиги

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил после матча 27-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1), что доволен результатом куда больше, чем игрой своей команды.– От результата положительные. От игры смешанные. Было много моментов, которые не понравились, были те, что понравились. Если говорить глобально – второй тайм понравился заметно больше первого.– Травма. Будем надеяться, что к "Динамо" он будет готов.– По нему тоже есть шансы к "Динамо", но Логашов – это больший вопрос, так же как и по Мевле.– Да он 90 процентов лиги опережает.– А что делать? опустить его до общего уровня, что ли? А подняться до его уровня хотелось бы многим.