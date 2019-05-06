Валерий Карпин: Еременко по мышлению и скорости решений опережает 90 процентов лиги

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:51
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
Вчера, 23:23
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Вчера, 23:07
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
Вчера, 22:49
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Вчера, 22:18
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (1)
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (1)
Вчера, 22:06
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
Вчера, 21:49
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Вчера, 21:47
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (4)
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (4)
Вчера, 21:19
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (3)
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (3)
Вчера, 21:10
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Вчера, 21:00
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (45)
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (45)
Вчера, 20:53
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (18)
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"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
Вчера, 20:17
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Вчера, 19:21
Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе (12)
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Вчера, 19:14
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Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео) (5)
Вчера, 18:53
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Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком" (1)
Вчера, 18:04
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Жозе Моуринью может возглавить "Селтик"
Вчера, 17:26
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Полузащитник "Фенербахче" за 6 млн может перейти в "Зенит" (12)
Вчера, 16:13
Вадим Евсеев: каждое набранное очко – приобретение
Вадим Евсеев: каждое набранное очко – приобретение
Вчера, 16:11
"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину"
"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину"
Вчера, 15:58
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Федор Чалов – в основе ЦСКА на матч с "Динамо" (4)
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Александр Медведев: по-моему, первый раз в истории команда стала чемпионом во время полета
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Валерий Карпин: Еременко по мышлению и скорости решений опережает 90 процентов лиги
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил после матча 27-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1), что доволен результатом куда больше, чем игрой своей команды.
– С одной стороны, вы отыгрались, но опять не выиграли. Какие чувства у вас преобладают?
– От результата положительные. От игры смешанные. Было много моментов, которые не понравились, были те, что понравились. Если говорить глобально – второй тайм понравился заметно больше первого.
– Что с Сигурдсоном?
– Травма. Будем надеяться, что к "Динамо" он будет готов.
– А Логашов?
– По нему тоже есть шансы к "Динамо", но Логашов – это больший вопрос, так же как и по Мевле.
– Похоже, что Еременко по мышлению и скорости решений сильно опережает партнеров...
– Да он 90 процентов лиги опережает.
– И что с этим делать?
– А что делать? опустить его до общего уровня, что ли? А подняться до его уровня хотелось бы многим.
"Спорт-Экспресс"
– С одной стороны, вы отыгрались, но опять не выиграли. Какие чувства у вас преобладают?
– От результата положительные. От игры смешанные. Было много моментов, которые не понравились, были те, что понравились. Если говорить глобально – второй тайм понравился заметно больше первого.
– Что с Сигурдсоном?
– Травма. Будем надеяться, что к "Динамо" он будет готов.
– А Логашов?
– По нему тоже есть шансы к "Динамо", но Логашов – это больший вопрос, так же как и по Мевле.
– Похоже, что Еременко по мышлению и скорости решений сильно опережает партнеров...
– Да он 90 процентов лиги опережает.
– И что с этим делать?
– А что делать? опустить его до общего уровня, что ли? А подняться до его уровня хотелось бы многим.
"Спорт-Экспресс"
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