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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов

Бывший президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал победу сине-бело-голубых в чемпионате России.

– Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за "Зенит". Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом. Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдет очень достойно.

Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть.

- Сейчас все говорят о трех богатырях, которые пришли в команду в том числе и благодаря вам. Речь о Ярославе Ракицком, Сердаре Азмуне и Вильмаре Барриосе. Кто из них вас впечатлил больше всего этой весной?

– Вы знаете, мне все вообще доставили огромное удовольствие, вся команда. Все были друг за друга, все бились. Команда, мне кажется, сейчас стабилизировала состав и может выполнить очень серьезные задачи, которые перед ней ставит новый президент, - цитирует Фурсенко "Спорт уик-энд".
Теги: Фурсенко Зенит Семак
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 12:04)
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Болеет за:
«Динамо» М
много чего фурсенко уже напророчил, вот только не помню что из его пророчеств сбылось
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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