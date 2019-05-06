Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов
Бывший президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал победу сине-бело-голубых в чемпионате России.
– Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за "Зенит". Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом. Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдет очень достойно.
Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть.
- Сейчас все говорят о трех богатырях, которые пришли в команду в том числе и благодаря вам. Речь о Ярославе Ракицком, Сердаре Азмуне и Вильмаре Барриосе. Кто из них вас впечатлил больше всего этой весной?
– Вы знаете, мне все вообще доставили огромное удовольствие, вся команда. Все были друг за друга, все бились. Команда, мне кажется, сейчас стабилизировала состав и может выполнить очень серьезные задачи, которые перед ней ставит новый президент, - цитирует Фурсенко "Спорт уик-энд".
– Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за "Зенит". Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом. Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдет очень достойно.
Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть.
- Сейчас все говорят о трех богатырях, которые пришли в команду в том числе и благодаря вам. Речь о Ярославе Ракицком, Сердаре Азмуне и Вильмаре Барриосе. Кто из них вас впечатлил больше всего этой весной?
– Вы знаете, мне все вообще доставили огромное удовольствие, вся команда. Все были друг за друга, все бились. Команда, мне кажется, сейчас стабилизировала состав и может выполнить очень серьезные задачи, которые перед ней ставит новый президент, - цитирует Фурсенко "Спорт уик-энд".
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