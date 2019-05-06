Россия РПЛ 2018/19
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Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (5)
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Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Адвокат Мамаева: Соловчук в любой момент может получить 500 тысяч рублей
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием игрока "Краснодара" и форварда "Зенита" Александра Кокорина рассказал о деталях перевода 500 тысяч рублей на имя водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
По его словам, потерпевший может получить деньги в любой момент.
"Он может в любой момент получить эту сумму, предъявив паспорт и номер перевода", – сказал Бушманов.
"СЭ"
По его словам, потерпевший может получить деньги в любой момент.
"Он может в любой момент получить эту сумму, предъявив паспорт и номер перевода", – сказал Бушманов.
"СЭ"
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