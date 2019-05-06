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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат Мамаева: Соловчук в любой момент может получить 500 тысяч рублей

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием игрока "Краснодара" и форварда "Зенита" Александра Кокорина рассказал о деталях перевода 500 тысяч рублей на имя водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

По его словам, потерпевший может получить деньги в любой момент.

"Он может в любой момент получить эту сумму, предъявив паспорт и номер перевода", – сказал Бушманов.

"СЭ"
Теги: Соловчук Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:03
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(1)
#3  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:27)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Соловчук в москве работает водитилем достаточно известного человека. Работа ненормированная. Его зп думаю тысяч от 150 начинается в месяц. Эти 500 тысяч это 3 его зарплаты. Смешные деньги для того,чтобы замять такой конфликт со стороны Мамаева предложены Соловчуку.

Зарплата Мамаева в месяц более 10 млн рублей.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 16:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Копейки для Соловчука.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  Xx33  Москва (Сегодня, 16:11)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ложка хороша к обеду.
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
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