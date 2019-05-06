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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к суду с просьбой оправдать фигурантов дела.

"Хотел бы сказать, что мы полностью признали свою вину в отношении побоев Дениса Пака. Хочу ещё раз извиниться перед ним. Перед Соловчуком хочу извиниться за брата, я мог его предостеречь, ведь он там был. Хочу извиниться перед обществом. Перед командой, тренерским штабом, руководством, своей семьей, родителями. Мне тяжело говорить.

Надеюсь, действительно то время, которое мы пробыли в СИЗО, всё-таки не то что бы закономерно, но для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было, о чём подумать, прокрутить моменты, закономерность в этом есть. Но я считаю, что это космический срок для меня, потому что с самого начала мы говорили, что мы хотим ответить за то, что мы совершили и всё. Но ничего не поменялось, как мы видим. Не знаю, почему гособвинитель говорил, что мы изменяли показания. Они были одинаковые, на мой взгляд. Мы — спортсмены, мы не можем пойти на сговор. Так, извинения я семьям принёс. Хочу вас попросить по-человечески, ваша честь, не ломать судьбы наши, хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом", — цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 22:20
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12
(1)
#12  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:57)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
А если я отпизжу Кокорина а потом скажу что он меня обозвал так можно? blush

ну тогда и тебе 1,5 года посидеть придется


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#11  anonymous   (Сегодня, 22:52)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Колян Безмолвный
А если я отпизжу Кокорина а потом скажу что он меня обозвал так можно? blush

бомжи скажут, что ты не прав, икону нельзя трогать руками
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#10  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:49)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А если я отпизжу Кокорина а потом скажу что он меня обозвал так можно? blush
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#9  Леон   (Сегодня, 22:46)
  • -4
  •  (4)

ВСе правильно..натворили..теперь отвечайте по всей строгости..чтоб другим неповадно было
Регистрация: 14.04.2019 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 22:43)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не читал, но понятно, что судье велено было его сажать/держать, так что бесполезно всё это, взывать к совести.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Daniel Amokachi   (Сегодня, 22:41)
  • 0
  •  (4)

Сами себе всё сломали... если видео этих проступков посмотреть. Зачем так делать?! Точно люди не в себе.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#6  Br.Li   (Сегодня, 22:41)
  • -1
  •  (5)

anonymous,
Клоун,надо было,чтобы тебя обозвали ? петухом,чтобы ты потом дpoчил...
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#5  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:36)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Цитата: Skyline
Цитата: Работяга
Нагадил-отвечай !

клоун они готовы ответить за то что сделали. а не то что им пытаются приписать

клоун, надо было чтобы тебя они вдвоем от***дюли,хотя ты бы потом дрочил на свои ранки

ч.мо ты инетное
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:36)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Цитата: Skyline
Цитата: Работяга
Нагадил-отвечай !

клоун они готовы ответить за то что сделали. а не то что им пытаются приписать

клоун, надо было чтобы тебя они вдвоем от***дюли,хотя ты бы потом дрочил на свои ранки

псина сбрысь под лавку


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 22:33)
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: Skyline
Цитата: Работяга
Нагадил-отвечай !

клоун они готовы ответить за то что сделали. а не то что им пытаются приписать

клоун, надо было чтобы тебя они вдвоем от***дюли,хотя ты бы потом дрочил на свои ранки
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:31)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Работяга
Нагадил-отвечай !

клоун они готовы ответить за то что сделали. а не то что им пытаются приписать


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:25)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Нагадил-отвечай !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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