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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Друг Кокорина и Мамаева: 17 месяцев за 2 удара? Я не Майк Тайсон

В Москве в Пресненском районном суде продолжается рассмотрение дела в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые обвиняются в хулиганстве и нападениях.

"Многое сказано. Наверное, уже почти все. Хотел бы в двух словах о справедливости. Кириллу пару дней назад исполнилось 20 лет, ему надо учиться в другом заведении, нежели в том, где мы сейчас находимся.

Саша Кокорин - один из лучших нападающих страны, отличный парень, отличный спортсмен. Павла знаю с детства, один из лучших футболистов нашей страны. Такие люди не должны терять свой потенциал здесь. Я нанес Соловчуку два удара, которые я признаю. Но 17 месяцев за два удара? Я не Майк Тайсон.

За каждый удар, причиненное неудобство мы раскаялись. Здесь собрались сильные парни. Когда смотришь на их выступления и слышишь, как дрожит голос, мне кажется, это говорит о раскаянии.

Хотелось извиниться перед обществом, перед родными и близкими, которым тяжело даже больше, чем нам. Я думаю, что тот срок, который мы отбыли, равноценен содеянному. Я надеюсь на справедливое решение и на то, что наше наказание будет соразмерно. Срок повлиял на жизнь каждого из нас, на осознание всего. Он послужит хорошим уроком для многих, кто на нас равнялся. Свои выводы мы тоже сделали. Хотел попросить вас принять правильное решение, ваша честь", - цитирует Протасовицкого Sport24.ru.
Теги: Кокорин Мамаев Тайсон
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