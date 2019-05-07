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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

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Новости партнеров

Евгений Турбин обслужит матч "Зенит" – ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России.

10 мая (пятница)

"Оренбург" – "Урал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Французов (Москва).

"Динамо" – "Ростов": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Анжи" – "Арсенал": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Локомотив" – "Рубин": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

11 мая (суббота)

"Енисей" – "Краснодар": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Ахмат" – "Крылья Советов": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

12 мая (воскресенье)

"Спартак" – "Уфа": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Зенит" – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

Пресс-служба РФС
Теги: Зенит ЦСКА Спартак Локомотив Турбин Динамо Краснодар Крылья Советов Ахмат Анжи Оренбург Енисей Урал
Сегодня, 13:28
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2
(1)
#2  VS1976  ЮФО (Сегодня, 14:13)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
Сам понимаешь...Гнидеру без ЛЧ никак нельзя)))


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:58)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
нашли кого ставить. этот упырь же в открытую топит против Зенита


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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