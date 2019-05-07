Евгений Турбин обслужит матч "Зенит" – ЦСКА

Россия РПЛ 2018/19
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13:32
Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (2)
Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (2)
12:11
«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток (1)
«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток (1)
11:34
"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына (2)
"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына (2)
09:19
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
07:09
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (1)
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (1)
03:53
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
Вчера, 23:55
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (4)
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (4)
Вчера, 23:28
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
Вчера, 23:05
Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая (1)
Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая (1)
Вчера, 22:43
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Вчера, 22:20
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (29)
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (29)
Вчера, 22:18
Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ (1)
Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ (1)
Евгений Турбин обслужит матч "Зенит" – ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России.
10 мая (пятница)
"Оренбург" – "Урал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Французов (Москва).
"Динамо" – "Ростов": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Анжи" – "Арсенал": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
"Локомотив" – "Рубин": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
11 мая (суббота)
"Енисей" – "Краснодар": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
"Ахмат" – "Крылья Советов": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
12 мая (воскресенье)
"Спартак" – "Уфа": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Зенит" – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
Пресс-служба РФС
10 мая (пятница)
"Оренбург" – "Урал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Французов (Москва).
"Динамо" – "Ростов": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Анжи" – "Арсенал": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
"Локомотив" – "Рубин": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
11 мая (суббота)
"Енисей" – "Краснодар": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
"Ахмат" – "Крылья Советов": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
12 мая (воскресенье)
"Спартак" – "Уфа": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Зенит" – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
Пресс-служба РФС
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