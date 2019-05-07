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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Юношеская сборная России уступила Португалии на чемпионате Европы

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы U 17 сборная Португалии обыграла команду России (2:1).

Чемпионат Европы U 17

Группа С

2-й тур

Португалия U17 - Россия U17 - 2:1

Голы: Гонсалу Баталья, 16 (1:0). Жерсон Соуза, 50 (2:0). Щетинин, 68 - с пенальти (2:1).

Португалия U17: Самуэл Суареш, Куарежма, Араужу, Рафаэл Бриту, Жуан Даниел, Рибейру (Педру Бразан, 76), Гонсалу Баталья (Родригеш, 63), Жерсон Соуза (Паулу Бернарду, 76), Филипе Круш, Бруну Тавареш (Энрике Перейра, 81), Тиагу Томаш (Силва, 63).

Россия U17: Алексеев, Конюхов, Котин, Мухин (Шамкин, 46), Ушахин, Денисов (Аванесян, 63), Щетинин, Шмаков (Савинов, 46), Мельников (Губжоков, 33), Воробьев, Голятов (Шаповалов, 53).

Предупреждения: Филипе Круш, 68. Жуан Даниел, 89.
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 20:42
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#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 21:21)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Отличные новости!
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:45)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Смотрел игру и плевался. Пацаны во дворе лучше играют. Зачем такое убожество показывать по центральному каналу?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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