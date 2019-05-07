Россия РПЛ 2018/19
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Юношеская сборная России уступила Португалии на чемпионате Европы
В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы U 17 сборная Португалии обыграла команду России (2:1).
Чемпионат Европы U 17
Группа С
2-й тур
Португалия U17 - Россия U17 - 2:1
Голы: Гонсалу Баталья, 16 (1:0). Жерсон Соуза, 50 (2:0). Щетинин, 68 - с пенальти (2:1).
Португалия U17: Самуэл Суареш, Куарежма, Араужу, Рафаэл Бриту, Жуан Даниел, Рибейру (Педру Бразан, 76), Гонсалу Баталья (Родригеш, 63), Жерсон Соуза (Паулу Бернарду, 76), Филипе Круш, Бруну Тавареш (Энрике Перейра, 81), Тиагу Томаш (Силва, 63).
Россия U17: Алексеев, Конюхов, Котин, Мухин (Шамкин, 46), Ушахин, Денисов (Аванесян, 63), Щетинин, Шмаков (Савинов, 46), Мельников (Губжоков, 33), Воробьев, Голятов (Шаповалов, 53).
Предупреждения: Филипе Круш, 68. Жуан Даниел, 89.
Чемпионат Европы U 17
Группа С
2-й тур
Португалия U17 - Россия U17 - 2:1
Голы: Гонсалу Баталья, 16 (1:0). Жерсон Соуза, 50 (2:0). Щетинин, 68 - с пенальти (2:1).
Португалия U17: Самуэл Суареш, Куарежма, Араужу, Рафаэл Бриту, Жуан Даниел, Рибейру (Педру Бразан, 76), Гонсалу Баталья (Родригеш, 63), Жерсон Соуза (Паулу Бернарду, 76), Филипе Круш, Бруну Тавареш (Энрике Перейра, 81), Тиагу Томаш (Силва, 63).
Россия U17: Алексеев, Конюхов, Котин, Мухин (Шамкин, 46), Ушахин, Денисов (Аванесян, 63), Щетинин, Шмаков (Савинов, 46), Мельников (Губжоков, 33), Воробьев, Голятов (Шаповалов, 53).
Предупреждения: Филипе Круш, 68. Жуан Даниел, 89.
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