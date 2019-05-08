Россия РПЛ 2018/19
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Халк назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл
Бывший нападающий "Зенита" бразилец Халк, который в настоящее время выступает за китайский "Шанхай СИПГ", назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл.
"Я выступал со многими российскими футболистами в "Зените", у всех свои сильные качества. Дзюба выделялся умением забивать голы. Шатов мне всегда нравился своей техникой - она и правда хороша. Жаль, в этом сезоне он играет не так много. Анюкова можно выделить из-за опыта, он был нашим лидером в раздевалке. А Жирков обладал отличной скоростью и часто подключался из глубины", - цитирует Халка "СЭ".
Халк также поздравил Дзюбу, который в этом сезоне впервые стал чемпионом России: "Очень рад за Дзюбу! Это отличный форвард, который забивает много голов. Но еще он прекрасный человек. Я его очень ценю. Артем всегда улыбается, пребывает в хорошем настроении и много шутит. Рад, что играл с Дзюбой в одной команде. Желаю ему удачи и счастья. И пусть радует своей игрой не только "Зенит", но и сборную России".
"Я выступал со многими российскими футболистами в "Зените", у всех свои сильные качества. Дзюба выделялся умением забивать голы. Шатов мне всегда нравился своей техникой - она и правда хороша. Жаль, в этом сезоне он играет не так много. Анюкова можно выделить из-за опыта, он был нашим лидером в раздевалке. А Жирков обладал отличной скоростью и часто подключался из глубины", - цитирует Халка "СЭ".
Халк также поздравил Дзюбу, который в этом сезоне впервые стал чемпионом России: "Очень рад за Дзюбу! Это отличный форвард, который забивает много голов. Но еще он прекрасный человек. Я его очень ценю. Артем всегда улыбается, пребывает в хорошем настроении и много шутит. Рад, что играл с Дзюбой в одной команде. Желаю ему удачи и счастья. И пусть радует своей игрой не только "Зенит", но и сборную России".
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