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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Халк назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл

Бывший нападающий "Зенита" бразилец Халк, который в настоящее время выступает за китайский "Шанхай СИПГ", назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл.

"Я выступал со многими российскими футболистами в "Зените", у всех свои сильные качества. Дзюба выделялся умением забивать голы. Шатов мне всегда нравился своей техникой - она и правда хороша. Жаль, в этом сезоне он играет не так много. Анюкова можно выделить из-за опыта, он был нашим лидером в раздевалке. А Жирков обладал отличной скоростью и часто подключался из глубины", - цитирует Халка "СЭ".

Халк также поздравил Дзюбу, который в этом сезоне впервые стал чемпионом России: "Очень рад за Дзюбу! Это отличный форвард, который забивает много голов. Но еще он прекрасный человек. Я его очень ценю. Артем всегда улыбается, пребывает в хорошем настроении и много шутит. Рад, что играл с Дзюбой в одной команде. Желаю ему удачи и счастья. И пусть радует своей игрой не только "Зенит", но и сборную России".
Теги: Халк Зенит
Сегодня, 03:43
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