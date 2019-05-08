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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат Мамаева: решение суда? Справедливости достигнуто не было

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал решение суда, согласно которому его клиент и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были приговорены к тюремному заключению.

"Все слышали, что суд фактически согласился с гособвинителем. Только произошла переквалификация по части хулиганства. В остальном все осталось. По сути, обвинение смягчили, но сроки остались. Меру и вид определяет суд. Суд решил, что так будет справедливо. Павел стойко воспринимает все. 13 мая встретимся с ним и обсудим дальнейшие действия.

В настоящее время он игрок "Краснодара". Вне зависимости от решения клуба он намерен продолжить карьеру. Думаю, этому ничто не противоречит. Он занимается в СИЗО. Есть правовые методы, которые позволяют выйти на свободу и отбывать срок на свободе. Если бы сегодня приговор вступил в силу, то уже была бы возможность подавать на УДО. Бывают случаи, когда наказание остаются отбывать в СИЗО.

Поедут ли в колонию? Пока не можем об этом говорить. Это будет решаться после апелляции. Администрация СИЗО может оставить, а может отправить в место отбытия наказания. Но 10 июня будет фактически год отбытия наказания. Пока все написали, что хотят воспользоваться правом на обжалование. Но обсуждать будем на следующей неделе. Есть разные порядки и возможности.

Решение суда? Справедливости достигнуто не было. Стул, конечно, можно было бы вернуть в "Кофеманию". Они не обращались ни с каким обращением. Но суд принял решение уничтожить вещдок", - цитирует Бушманова Sport24.ru.
Теги: Мамаев Кокорин
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну да, семера было бы справедливей


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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