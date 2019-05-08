Адвокат Мамаева: решение суда? Справедливости достигнуто не было

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:20
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии
21:53
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (2)
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (2)
21:02
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
20:33
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (1)
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (1)
20:22
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (11)
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (11)
20:16
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
19:13
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
18:53
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
18:43
Александр Павленко, скорее всего, будет руководить "Анжи" вместо дисквалифицированного Адиев (1)
Александр Павленко, скорее всего, будет руководить "Анжи" вместо дисквалифицированного Адиев (1)
18:08
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (27)
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (27)
17:14
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Мамаева: решение суда? Справедливости достигнуто не было
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал решение суда, согласно которому его клиент и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были приговорены к тюремному заключению.
"Все слышали, что суд фактически согласился с гособвинителем. Только произошла переквалификация по части хулиганства. В остальном все осталось. По сути, обвинение смягчили, но сроки остались. Меру и вид определяет суд. Суд решил, что так будет справедливо. Павел стойко воспринимает все. 13 мая встретимся с ним и обсудим дальнейшие действия.
В настоящее время он игрок "Краснодара". Вне зависимости от решения клуба он намерен продолжить карьеру. Думаю, этому ничто не противоречит. Он занимается в СИЗО. Есть правовые методы, которые позволяют выйти на свободу и отбывать срок на свободе. Если бы сегодня приговор вступил в силу, то уже была бы возможность подавать на УДО. Бывают случаи, когда наказание остаются отбывать в СИЗО.
Поедут ли в колонию? Пока не можем об этом говорить. Это будет решаться после апелляции. Администрация СИЗО может оставить, а может отправить в место отбытия наказания. Но 10 июня будет фактически год отбытия наказания. Пока все написали, что хотят воспользоваться правом на обжалование. Но обсуждать будем на следующей неделе. Есть разные порядки и возможности.
Решение суда? Справедливости достигнуто не было. Стул, конечно, можно было бы вернуть в "Кофеманию". Они не обращались ни с каким обращением. Но суд принял решение уничтожить вещдок", - цитирует Бушманова Sport24.ru.
"Все слышали, что суд фактически согласился с гособвинителем. Только произошла переквалификация по части хулиганства. В остальном все осталось. По сути, обвинение смягчили, но сроки остались. Меру и вид определяет суд. Суд решил, что так будет справедливо. Павел стойко воспринимает все. 13 мая встретимся с ним и обсудим дальнейшие действия.
В настоящее время он игрок "Краснодара". Вне зависимости от решения клуба он намерен продолжить карьеру. Думаю, этому ничто не противоречит. Он занимается в СИЗО. Есть правовые методы, которые позволяют выйти на свободу и отбывать срок на свободе. Если бы сегодня приговор вступил в силу, то уже была бы возможность подавать на УДО. Бывают случаи, когда наказание остаются отбывать в СИЗО.
Поедут ли в колонию? Пока не можем об этом говорить. Это будет решаться после апелляции. Администрация СИЗО может оставить, а может отправить в место отбытия наказания. Но 10 июня будет фактически год отбытия наказания. Пока все написали, что хотят воспользоваться правом на обжалование. Но обсуждать будем на следующей неделе. Есть разные порядки и возможности.
Решение суда? Справедливости достигнуто не было. Стул, конечно, можно было бы вернуть в "Кофеманию". Они не обращались ни с каким обращением. Но суд принял решение уничтожить вещдок", - цитирует Бушманова Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.