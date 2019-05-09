Россия РПЛ 2018/19
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Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников язвительно прокомментировал пост комментатора Георгия Черданцева в твиттере, сделанный во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Аяксом".
Еще 30 апреля Черданцев сразу после гола "Аякса" в Лондоне написал: "Аякс" в финале. Йух!"
"Мне кажется, что у Георгия есть куклы voodoo каждого европейского клуба. Вот нужен вам желаемый результат - тут же иголочка втыкается, куда нужно", - написал Кафельников в твиттере.
Еще 30 апреля Черданцев сразу после гола "Аякса" в Лондоне написал: "Аякс" в финале. Йух!"
"Мне кажется, что у Георгия есть куклы voodoo каждого европейского клуба. Вот нужен вам желаемый результат - тут же иголочка втыкается, куда нужно", - написал Кафельников в твиттере.
Мне кажется,что у Георгия есть "куклы voodoo" каждого европейского клуба??????! Вот нужен вам желаемый результат,тут же иголочка втыкается куда нужно? https://t.co/irMgCQuI1u— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 9, 2019
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