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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников язвительно прокомментировал пост комментатора Георгия Черданцева в твиттере, сделанный во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Аяксом".

Еще 30 апреля Черданцев сразу после гола "Аякса" в Лондоне написал: "Аякс" в финале. Йух!"

"Мне кажется, что у Георгия есть куклы voodoo каждого европейского клуба. Вот нужен вам желаемый результат - тут же иголочка втыкается, куда нужно", - написал Кафельников в твиттере.

Теги: Кафельников Черданцев
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(5)
#1  coban  сегодня (Сегодня, 16:36)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Аякс в финале? йуХ!


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
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