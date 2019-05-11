Россия РПЛ 2018/19
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Агент Еременко: разница между контрактами от ЦСКА и "Спартака" была колоссальной
Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, обижены ли на него в ЦСКА из-за того, что он привел полузащитника Романа Еременко в "Спартак".
"Есть доля обиды или недовольства в адрес Романа. Я им объяснил, что его можно понять. В 31 год, после двухлетней дисквалификации и полного отсутствия гонораров, при большой семье и больших затратах, Роман должен был внимательно смотреть на финансовый аспект сделки.
Разница между контрактами ЦСКА и "Спартака", плюс потенциальным контрактом на тот случай, если бы он остался в "Спартаке", была колоссальной", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Sport24.ru
"Есть доля обиды или недовольства в адрес Романа. Я им объяснил, что его можно понять. В 31 год, после двухлетней дисквалификации и полного отсутствия гонораров, при большой семье и больших затратах, Роман должен был внимательно смотреть на финансовый аспект сделки.
Разница между контрактами ЦСКА и "Спартака", плюс потенциальным контрактом на тот случай, если бы он остался в "Спартаке", была колоссальной", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Sport24.ru
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