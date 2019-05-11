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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Агент Еременко: разница между контрактами от ЦСКА и "Спартака" была колоссальной

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, обижены ли на него в ЦСКА из-за того, что он привел полузащитника Романа Еременко в "Спартак".

"Есть доля обиды или недовольства в адрес Романа. Я им объяснил, что его можно понять. В 31 год, после двухлетней дисквалификации и полного отсутствия гонораров, при большой семье и больших затратах, Роман должен был внимательно смотреть на финансовый аспект сделки.

Разница между контрактами ЦСКА и "Спартака", плюс потенциальным контрактом на тот случай, если бы он остался в "Спартаке", была колоссальной", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Sport24.ru
Теги: Еременко ЦСКА Спартак
Сегодня, 21:29
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#6  Седой  Россия (Сегодня, 22:17)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
marsel65,
Да, ошибка нашего руководства, нарку на слово поверили


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#5  prime  Пенза (Сегодня, 22:11)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: marsel65
А ЦСКА мог неустойку выставить . Но не сделал этого, а надо было!

Видимо его в Цска на кокс и посадили, недаром он носился там как угорелый. Поэтому и неустойку не требовали, чтобы тот лишнего ничего не начал говорить
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
#4  marsel65  мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 21:56)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А ЦСКА мог неустойку выставить . Но не сделал этого, а надо было!


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Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:46)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: xXx
Ромику не хватало на дорогой кокаин

Бромантан не зашел.


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Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  xXx   (Сегодня, 21:43)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ромику не хватало на дорогой кокаин и он предпочёл честно заработанные деньги тридцати серебрянникам Лёни Федуна)))
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 21:36)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Шинник»
О как. Очередной семьянин, который думает о детях после поступка.
А чем он думал, когда нюхал? Не задумывался что семью подставляет?
Мало того, что идиот, так еще и крыса
Странно что после Спартака не в Зенит ушел для полноты коллекции клубов
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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