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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Василий Кикнадзе: на данный момент у "Локомотива" нет ни одного подписанного договора

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о переговорах с футболистами, у которых заканчиваются соглашения.

"У нас уже есть понимание по ряду игроков, по некоторым дискуссия продолжается. Смотрим, кем можем усилить команду. Становится всё больше и больше ясности в этом вопросе. Как только мы эту ясность положим на бумагу, немедленно об этом сообщим. На данный момент ни одного подписанного договора нет.

Прибавляет ли это шансы на то, что Кварацхелия останется в команде? Забитый гол помогает обрести спокойствие. Было видно, что Хвича напряжён, что ему хочется доказать, показать себя и так далее. За этот гол, кстати, во многом нужно отметить Антона Миранчука. Неслучайно Кварацхелия сразу побежал благодарить его за прекрасную передачу, которая помогла ему отличиться. А для нас гораздо важнее общая игра, которую показывают футболисты. Посмотрим, что будет, на бумаге пока ещё ничего не подписано", - цитируют Кикнадзе "Известия".
Теги: Кикнадзе Локомотив
Сегодня, 12:17
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