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Арсенал Тула
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Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Агент: Бауэр любит Россию, но никаких контактов с "Зенитом" у нас не было

Милош Маленович, агент австрийского защитника "Сток Сити" Морица Бауэра, ранее выступавшего за казанский "Рубин", прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны петербургского "Зенита".

"Мориц любит Россию и российский чемпионат. Но на данный момент никаких контактов с "Зенитом" у нас не было. Это всё, что могу сказать", - цитирует Маленовича "Чемпионат.сом".
Теги: Бауэр Зенит
Сегодня, 12:35
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#1  shatronok  Россия (Сегодня, 12:42)
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Болеет за:
«Зенит»
Деньги - какие платят в Российском чемпионате он любит, столько ему ни где не предложат. Вот и вся любовь к России.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
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