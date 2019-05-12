Агент: Бауэр любит Россию, но никаких контактов с "Зенитом" у нас не было

Россия РПЛ 2018/19
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09:00
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
00:47
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Вчера, 23:59
Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история (1)
Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история (1)
Вчера, 22:42
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Вчера, 22:02
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (13)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (13)
Вчера, 21:49
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (6)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (6)
Вчера, 21:22
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Вчера, 20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (9)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (9)
Вчера, 20:16
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Вчера, 20:03
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Вчера, 19:46
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (3)
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (3)
Вчера, 19:14
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Вчера, 19:06
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
Вчера, 18:56
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (5)
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (5)
Вчера, 18:53
Николай Наумов: Смолов вернулся! (5)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (5)
Агент: Бауэр любит Россию, но никаких контактов с "Зенитом" у нас не было
Милош Маленович, агент австрийского защитника "Сток Сити" Морица Бауэра, ранее выступавшего за казанский "Рубин", прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны петербургского "Зенита".
"Мориц любит Россию и российский чемпионат. Но на данный момент никаких контактов с "Зенитом" у нас не было. Это всё, что могу сказать", - цитирует Маленовича "Чемпионат.сом".
"Мориц любит Россию и российский чемпионат. Но на данный момент никаких контактов с "Зенитом" у нас не было. Это всё, что могу сказать", - цитирует Маленовича "Чемпионат.сом".
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