Россия РПЛ 2018/19
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Аркадий Дворкович: Кононов должен продолжать строить "Спартак"
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" (1:0) подвел итоги встречи.
– "Спартак" старался играть на результат. Это было очевидно. И моментов у красно-белых было больше. Но и пропустить могли, – сказал Дворкович.
– Вам нравится игра "Спартака"?
– Нет. Команда находится в переходном периоде. Думаю, будут большие перемены в игре. Кононов строит постепенно.
– Кононов должен продолжать строить эту команду?
– Должен продолжать.
"Спорт-Экспресс"
– "Спартак" старался играть на результат. Это было очевидно. И моментов у красно-белых было больше. Но и пропустить могли, – сказал Дворкович.
– Вам нравится игра "Спартака"?
– Нет. Команда находится в переходном периоде. Думаю, будут большие перемены в игре. Кононов строит постепенно.
– Кононов должен продолжать строить эту команду?
– Должен продолжать.
"Спорт-Экспресс"
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