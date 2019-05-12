Аркадий Дворкович: Кононов должен продолжать строить "Спартак"

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" (1:0) подвел итоги встречи.– "Спартак" старался играть на результат. Это было очевидно. И моментов у красно-белых было больше. Но и пропустить могли, – сказал Дворкович.– Нет. Команда находится в переходном периоде. Думаю, будут большие перемены в игре. Кононов строит постепенно.– Должен продолжать.