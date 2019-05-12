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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Аркадий Дворкович: Кононов должен продолжать строить "Спартак"

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" (1:0) подвел итоги встречи.

– "Спартак" старался играть на результат. Это было очевидно. И моментов у красно-белых было больше. Но и пропустить могли, – сказал Дворкович.

– Вам нравится игра "Спартака"?

– Нет. Команда находится в переходном периоде. Думаю, будут большие перемены в игре. Кононов строит постепенно.

– Кононов должен продолжать строить эту команду?

– Должен продолжать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дворкович Кононов Спартак Уфа
Сегодня, 20:53
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#2  Брюзга  Рязань (Сегодня, 21:06)
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  •  (1)

АААААААААААААА!!!!!!!!!!!! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 20:57)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
тебе откуда знать?
специалист


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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