Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Лука Джорджевич: конечно, я хочу играть в "Зените"

Арендованный у "Зенита" нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич приехал на матч петербургского клуба с ЦСКА.

– Я чувствую поддержку болельщиков и благодарен им за тот прием, который они мне оказывают. Это важная причина того, почему я играю в футбол – болельщики.

– Вы приехали по приглашению клуба или сами проявили инициативу?

– Два дня назад во время матча с "Анжи" я получил травму и приехал сюда лечиться. Так совпало, что сегодня игра. Решил посмотреть.

– Как много благодарностей получили от "Зенита" после гола в ворота "Локомотива"?

– Очень много благодарностей. Этот момент был очень важен для "Зенита". Очень рад, что чемпионский кубок вернулся домой. Я совсем чуть-чуть помог этому. Главные герои чемпионства – на поле.

– Какова вероятность, что в следующем сезоне будете играть за "Зенит"?

– Тяжелый вопрос. У меня летом заканчивается арендное соглашение с "Арсеналом" и пока не знаю, что будет дальше. Конечно, я хочу играть за "Зенит".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джорджевич Зенит ЦСКА
Сегодня, 21:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:20)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Полнстью Заслужил Играть в Зените


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Черногор должен играть за Зенит!


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#3  Irbis   (Сегодня, 21:17)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ты нам нужен!
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:17)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ждем


--------------------
Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Будешь!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама