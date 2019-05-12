Россия РПЛ 2018/19
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23:26
Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами
Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами
22:46
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (12)
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (12)
22:21
ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону
ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону
20:58
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (12)
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (12)
19:45
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
19:07
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (15)
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (15)
17:12
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
ВАР будет стоить клубам до 12 миллионов рублей в год
На следующей неделе в премьер-лиге пройдет очередное совещание рабочей группы по внедрению системы видеоповторов в премьер-лиге.
Ранее клубам была озвучена сумма около 600 миллионов рублей на всех 16 участников. Сейчас сумму удалось снизить и, с большой долей вероятности, клубы заплатят за эту систему около 12 миллионов рублей.
"Спорт-Экспресс"
Ранее клубам была озвучена сумма около 600 миллионов рублей на всех 16 участников. Сейчас сумму удалось снизить и, с большой долей вероятности, клубы заплатят за эту систему около 12 миллионов рублей.
"Спорт-Экспресс"
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