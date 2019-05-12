ВАР будет стоить клубам до 12 миллионов рублей в год

На следующей неделе в премьер-лиге пройдет очередное совещание рабочей группы по внедрению системы видеоповторов в премьер-лиге.Ранее клубам была озвучена сумма около 600 миллионов рублей на всех 16 участников. Сейчас сумму удалось снизить и, с большой долей вероятности, клубы заплатят за эту систему около 12 миллионов рублей.