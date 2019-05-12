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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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ВАР будет стоить клубам до 12 миллионов рублей в год

На следующей неделе в премьер-лиге пройдет очередное совещание рабочей группы по внедрению системы видеоповторов в премьер-лиге.

Ранее клубам была озвучена сумма около 600 миллионов рублей на всех 16 участников. Сейчас сумму удалось снизить и, с большой долей вероятности, клубы заплатят за эту систему около 12 миллионов рублей.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 23:05
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#2  truten74   (Сегодня, 23:26)
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online

В нищей Румынии вар давно,воровать не надо тогда денег на всё хватит.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#1  american boy   (Сегодня, 23:16)
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  •  (3)

Отмените уже этот гр*** лимит, и у клубов появятся лишние средства!
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
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