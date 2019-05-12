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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Геннадий Орлов: агент Паредеса сообщил "Зениту", что игрок готов вернуться

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о желании хавбека Леандро Паредеса, который в нынешнее трансферное окно ушел от сине-бело-голубых в "ПСЖ", вернуться в российский клуб, сообщает "БИЗНЕС Online".

В январе парижане отдали за 24-летнего аргентинца €47 млн.

"Паредес никогда не был командным игроком, как бы его ни выгораживал Сергей Семак. Он жил мыслью об уходе из "Зенита", и сам клуб ему был до лампочки. Хорошо хоть петербуржцы кучу денег от продажи получили. Скажу, что в данный момент его агент уже связывался с руководством "Зенита" и сказал, что Паредес готов снова играть в Петербурге. Надеюсь, что такого не случится", - заявил Орлов.

В СМИ писали, что наставник "ПСЖ" Томас Тухель оказался разочарован способностями Паредеса, а футболисты парижан считают, что игрок не соответствует уровню команды.
Теги: Паредес Зенит Орлов
Сегодня, 23:22
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#6  Городовой  Россия (Сегодня, 23:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Это вряд ли.Нам халявщики не нужны.Тем более за такие суммы)Мы же не Псж по 40 платить лямов за среднего игрока-лентяя)


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#5  SPV  Bryansk (Сегодня, 23:34)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Паредес понял что высокий уровень он не держит, а в Питере за офигенное бабло можно тупо пешком ходить и все хорошо будет smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 23:32)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он свою миссию в Зените выполнил, аж на сороковник, теперь не надо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  F.Totti.   (Сегодня, 23:29)
  • -2
  •  (2)

Ахаха,Глоров наверное забыл какими словами он провожал Передаста
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 23:25)
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Болеет за:
«Спартак»
А горлов же запитер - оскорбил, ага. Сказал. что в ЗеГниде нехватает паредАса...


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...он был обиженый в Joss
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  truten74   (Сегодня, 23:24)
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online

Вот это поворот.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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