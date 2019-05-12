Россия РПЛ 2018/19
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Геннадий Орлов: агент Паредеса сообщил "Зениту", что игрок готов вернуться
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о желании хавбека Леандро Паредеса, который в нынешнее трансферное окно ушел от сине-бело-голубых в "ПСЖ", вернуться в российский клуб, сообщает "БИЗНЕС Online".
В январе парижане отдали за 24-летнего аргентинца €47 млн.
"Паредес никогда не был командным игроком, как бы его ни выгораживал Сергей Семак. Он жил мыслью об уходе из "Зенита", и сам клуб ему был до лампочки. Хорошо хоть петербуржцы кучу денег от продажи получили. Скажу, что в данный момент его агент уже связывался с руководством "Зенита" и сказал, что Паредес готов снова играть в Петербурге. Надеюсь, что такого не случится", - заявил Орлов.
В СМИ писали, что наставник "ПСЖ" Томас Тухель оказался разочарован способностями Паредеса, а футболисты парижан считают, что игрок не соответствует уровню команды.
В январе парижане отдали за 24-летнего аргентинца €47 млн.
"Паредес никогда не был командным игроком, как бы его ни выгораживал Сергей Семак. Он жил мыслью об уходе из "Зенита", и сам клуб ему был до лампочки. Хорошо хоть петербуржцы кучу денег от продажи получили. Скажу, что в данный момент его агент уже связывался с руководством "Зенита" и сказал, что Паредес готов снова играть в Петербурге. Надеюсь, что такого не случится", - заявил Орлов.
В СМИ писали, что наставник "ПСЖ" Томас Тухель оказался разочарован способностями Паредеса, а футболисты парижан считают, что игрок не соответствует уровню команды.
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