"Янг Бойз" не продают игроков в Россию. Это запрещено. Между Россией и Швейцарией не может быть никаких бизнес-сделок", - приводит слова Мондиану Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что конголезский нападающий швейцарского "Янг Бойз" Мешака Элиа попал в сферу интересов московского "Динамо" и "Ростова". Последние полгода он провёл на правах аренды во французском "Нанте", где за 8 матчей забил 1 гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
Агент футболиста "Янг Бойз" заявил о запрете для клубов из Швейцарии на продажу игроков в Россию
Кристофер Мондиану, агент форварда "Янг Бойз" Мешака Элиа, прокомментировал информацию о заинтересованности в услугах его клиента со стороны клубов из России.
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