Россия РПЛ 2018/19
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Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Зенита" (1:3) в 28-м туре Премьер-Лиги.
ЦСКА неплохо начал второй тайм, было попадание в перекладину, но дальше питерцы оказались физически лучше подготовлены. Забивать они могли и больше, для ЦСКА ситуация была катастрофической, и окончательный счёт не столь катастрофичен, как количество имевшихся во втором тайме у наших ворот моментов. "Армейцы" психологически надломились после второго пропущенного, в игру команда так и не вернулась, "Зенит" победил заслуженно, по делу, с запасом.
Питерцы продемонстрировали, что являются правомерными чемпионами. ЦСКА показал, что может играть хорошо против "Зенита", но запас у хозяев поля оказался заметно больше. После зимнего перерыва и без того лидировавший "Зенит" пополнился в каждой линии потрясающими футболистами. ЦСКА же потерял Дзагоева, и несколько человек весной играли хуже себя прежних, и всё это сказалось.
Думаю, нужно отдавать себе отчёт в том, что в первой части сезона ЦСКА прыгнул выше головы и создал определённый запас иллюзий у болельщиков, который настраивал нас на залихватский лад. Однако в сезоне было несколько матчей, в ходе которых мы проигрывали, но затем сумели переломить ход встречи и одержать волевую победу. И этот чемпионат стал настоящим полигоном для учёбы на своих ошибках.
Хотел бы обратиться к не пессимистически настроенным болельщикам ЦСКА: схожая радикальная смена состава перед одним из прошлых сезонов привела "Динамо" к вылету в ФНЛ, откуда потом команда непросто возвращалась, а сегодня продолжает бороться за выживание. А ЦСКА до недавнего времени и на первое место замахивался, и за зону Лиги чемпионов. Последние результаты, конечно, спускают нас с небес на землю, но я всё равно буду надеяться на шесть очков в двух ближайших домашних матчах, пусть это место всё равно будет разочаровывающим в сравнении с нашими амбициями, но учитывая всё произошедшее с командой это будет адекватно.
За команду не стыдно абсолютно. Да, сегодня мы допускали ошибки, но я не могу сказать что у меня есть претензии или обида на команду, футболисты боролись и старались. Очень многие игроки сильно прибавили с момента перехода в ЦСКА, некоторые от матча к матчу росли и прибавляли. И сейчас у нас есть костяк, на который мы можем рассчитывать в будущем. Молодые будут только прибавлять, теперь они знают как можно упустить победу в выигранном матче, как можно поплатиться за секундную расслабленность... в этом сезоне они многое вкусили и увидели, как хорошего, так и негативного. Лучшей школы футбольной жизни не придумаешь.
Поэтому призываю к стойкости духа футболистов, Гончаренко и его тренерский штаб. Очень надеюсь, что нам удастся компенсировать вероятный уход Влашича, надеюсь в целом на пополнение, ведь практика показала, что игру можно усилить и футболистами, которые не являются общепризнанными звёздами. Думаю, нам жизненно важен был футболист-авторитет в центре поля, вроде Понтуса Вернблума, который может своим поведением на поле переламывать неудачный сценарий матча. Я верю что к новому сезону мы можем подойти более сильными. Участие в Лиге Европы в следующем сезоне тоже будет хорошей школой для команды.