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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Зенита" (1:3) в 28-м туре Премьер-Лиги.

- Это была очередная демонстрация качельности нынешней игры ЦСКА, - начал Грушевский. - До своего мяча команда играла хорошо, гол получился классным. Но затем... этот матч стал наглядным подтверждением того, что Артём Дзюба - абсолютный герой нынешнего сезона. Своей игрой и тремя голевыми передачами он во многом предопределил такой сюжет сегодня.

ЦСКА неплохо начал второй тайм, было попадание в перекладину, но дальше питерцы оказались физически лучше подготовлены. Забивать они могли и больше, для ЦСКА ситуация была катастрофической, и окончательный счёт не столь катастрофичен, как количество имевшихся во втором тайме у наших ворот моментов. "Армейцы" психологически надломились после второго пропущенного, в игру команда так и не вернулась, "Зенит" победил заслуженно, по делу, с запасом.

Питерцы продемонстрировали, что являются правомерными чемпионами. ЦСКА показал, что может играть хорошо против "Зенита", но запас у хозяев поля оказался заметно больше. После зимнего перерыва и без того лидировавший "Зенит" пополнился в каждой линии потрясающими футболистами. ЦСКА же потерял Дзагоева, и несколько человек весной играли хуже себя прежних, и всё это сказалось.

Думаю, нужно отдавать себе отчёт в том, что в первой части сезона ЦСКА прыгнул выше головы и создал определённый запас иллюзий у болельщиков, который настраивал нас на залихватский лад. Однако в сезоне было несколько матчей, в ходе которых мы проигрывали, но затем сумели переломить ход встречи и одержать волевую победу. И этот чемпионат стал настоящим полигоном для учёбы на своих ошибках.

Хотел бы обратиться к не пессимистически настроенным болельщикам ЦСКА: схожая радикальная смена состава перед одним из прошлых сезонов привела "Динамо" к вылету в ФНЛ, откуда потом команда непросто возвращалась, а сегодня продолжает бороться за выживание. А ЦСКА до недавнего времени и на первое место замахивался, и за зону Лиги чемпионов. Последние результаты, конечно, спускают нас с небес на землю, но я всё равно буду надеяться на шесть очков в двух ближайших домашних матчах, пусть это место всё равно будет разочаровывающим в сравнении с нашими амбициями, но учитывая всё произошедшее с командой это будет адекватно.

За команду не стыдно абсолютно. Да, сегодня мы допускали ошибки, но я не могу сказать что у меня есть претензии или обида на команду, футболисты боролись и старались. Очень многие игроки сильно прибавили с момента перехода в ЦСКА, некоторые от матча к матчу росли и прибавляли. И сейчас у нас есть костяк, на который мы можем рассчитывать в будущем. Молодые будут только прибавлять, теперь они знают как можно упустить победу в выигранном матче, как можно поплатиться за секундную расслабленность... в этом сезоне они многое вкусили и увидели, как хорошего, так и негативного. Лучшей школы футбольной жизни не придумаешь.

Поэтому призываю к стойкости духа футболистов, Гончаренко и его тренерский штаб. Очень надеюсь, что нам удастся компенсировать вероятный уход Влашича, надеюсь в целом на пополнение, ведь практика показала, что игру можно усилить и футболистами, которые не являются общепризнанными звёздами. Думаю, нам жизненно важен был футболист-авторитет в центре поля, вроде Понтуса Вернблума, который может своим поведением на поле переламывать неудачный сценарий матча. Я верю что к новому сезону мы можем подойти более сильными. Участие в Лиге Европы в следующем сезоне тоже будет хорошей школой для команды.
Теги: ЦСКА Зенит Грушевский
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