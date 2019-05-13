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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о перспективах "Сочи" и "Тамбова" в российской Премьер-лиге.

"Думаю, "Сочи" и "Тамбов" должны понимать, что им нужно проделать серьезную работу, чтобы задержаться в элите. В РПЛ уровень гораздо выше, чем в ФНЛ. Так что новичкам нужно хорошо подумать о селекции, так как многие команды уже обжигались на этом. В целом будет интересно понаблюдать за этими клубами в РПЛ. А выход в высший дивизион "Сочи" позволит лиге пополниться еще одной отличной ареной, которая принимала ЧМ-2018", — цитируют Кирьякова "Известия".
Теги: Кирьяков Сочи Тамбов
Сегодня, 11:02
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#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 11:28)
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Болеет за:
«Краснодар»
Еще бы Нижний поменять на Уфу ( с их искуственной травой), а потом и Ротор завести!


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Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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