Россия РПЛ 2018/19
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Бранислав Иванович: "Зенит" своей игрой с первого тура заслужил чемпионство
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился эмоциями от победы в чемпионате России в сезоне-2018/19.
"Считаю, что своей игрой с первого тура мы заслужили чемпионство. Весь сезон мы играли как команда. Конечно, отмечать чемпионство на стадионе со своими болельщиками очень приятно. Думаю, это останется в истории.
На каждый матч нужно настраиваться. Первый тайм дался нам тяжело, но во втором мы прибавили, стали доминировать и, я думаю, заслужили сегодня победу. Мы показали характер, надеюсь, что в следующем сезоне проявим его вновь", - передает слова Ивановича официальный сайт клуба.
"Считаю, что своей игрой с первого тура мы заслужили чемпионство. Весь сезон мы играли как команда. Конечно, отмечать чемпионство на стадионе со своими болельщиками очень приятно. Думаю, это останется в истории.
На каждый матч нужно настраиваться. Первый тайм дался нам тяжело, но во втором мы прибавили, стали доминировать и, я думаю, заслужили сегодня победу. Мы показали характер, надеюсь, что в следующем сезоне проявим его вновь", - передает слова Ивановича официальный сайт клуба.
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