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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Бранислав Иванович: "Зенит" своей игрой с первого тура заслужил чемпионство

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился эмоциями от победы в чемпионате России в сезоне-2018/19.

"Считаю, что своей игрой с первого тура мы заслужили чемпионство. Весь сезон мы играли как команда. Конечно, отмечать чемпионство на стадионе со своими болельщиками очень приятно. Думаю, это останется в истории.

На каждый матч нужно настраиваться. Первый тайм дался нам тяжело, но во втором мы прибавили, стали доминировать и, я думаю, заслужили сегодня победу. Мы показали характер, надеюсь, что в следующем сезоне проявим его вновь", - передает слова Ивановича официальный сайт клуба.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 13:12
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(4)
#4  soloz   Россия (Сегодня, 14:37)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уважуга !! Парни ВЫ ЛУЧШИЕ !! bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 14:04)
  • +4
  •  (10)
online

И только бандерлоги щерятся из кустов можжевельника. Кто на 1 месте с первого тура до последнего и есть чемпионы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  ivasi  Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:52)
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Ростов»
Пустозвон
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 13:47)
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ха.ха.ха
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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