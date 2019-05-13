Чемпионы из Петербурга. Сборная лучших игроков 28-го тура

«Зенит» в любом случае получил бы золотые медали, но не удержался и уничтожил принципиальных соперников из Москвы на своём празднике. О свирепом Дзюбе, который растерзал ЦСКА , дубле Дриусси и других футбольных свершениях этих выходныхДончане против «Динамо» смотрелись не очень убедительно (на 25 ударов москвичи получили лишь 4). Как признался потом Ивелин Попов, игроки уже подумывали о предстоящем полуфинале Кубка с «Локомотивом». За мечтательность своих партнёров пришлось отдуваться вратарю. Песьяков тащил весь второй тайм. Спас даже после выхода один на один. Футболистам «Динамо» оставалось только сетовать на форму чужого вратаря, когда матч окончился нулевой ничьей.Регулярно снабжал форварда Деспотовича удобными подачами, которые шли в пустоту – нападающий «Оренбурга» упорно порол кроссы, замыкая их или не в створ ворот соперника, или прямо в голкипера. Терехов остаётся одним из самых обостряющих игроков в составе «Оренбурга», но что толку с такой реализацией?Три перехвата, четыре выноса, две блокировки, четыре выигранных единоборства (из четырёх!). У защитника отличная статистика для такого тяжёлого соперника. «Зенит» пропустил, но в общем оборона чемпионов оказалась не по зубам самому результативному российскому нападающему Чалову. Чрезвычайно удачное зимнее приобретение показало себя и на чемпионском празднике.У молодого «спартаковца» возникают сложности при единоборствах, но в остальных компонентах он приятно удивляет этой весной, когда «красно-белые» остались без трёх центральных защитников. Против «Уфы» через него не прошло никакой опасности (в отличие от Джикии, которого на последних минутах обыграл Бизяк). Да и девять выносов из своей штрафной – впечатляющий показатель.Пришлось опустить парагвайца немного ниже его позиции. Мельгарехо провалил матчи в Туле и Екатеринбурге, да и вообще не особо блистал весной, а вот против «Уфы» хорошо показал себя. Во-первых, из абсолютно заштатной ситуации в атаке сделал голевую передачу на Зе Луиша, во-вторых, почти забил сам после углового, но здорово среагировал на удар Беленов. Такой Мельгарехо «красно-белым» совершенно точно нужен.





Артур Юсупов, «Динамо»



Москвичи «Ростову» так и не забили, но это не вина полузащитника Юсупова, через которого в этом матче шла чуть ли не каждая вторая атака. Артур здорово тащил мяч и обострял: у него шесть передач под удар, и он лучший по этому показателю в составе «Динамо». Ещё Юсупов неплохо отбирал (4 удачных действия из шести попыток) и отличился двумя перехватами.



Юрий Газинский, «Краснодар»



Полузащитник принял активное участие в уничтожении «Енисея». Газинский сначала отгрузил гол сам, а затем отдал голевую передачу на Игнатьева. Это всего второй мяч Юрия за сезон, зато уже 8 результативный пас.



Себастьян Дриусси, «Зенит»



Здесь всё на поверхности. Питерцы, несмотря на отсутствие серьёзной мотивации, уничтожили ЦСКА, а Дриусси оформил дубль в ворота Акинфеева. Мог бы замахнуться и на хет-трик, но с выгодной позиции аргентинец попал в штангу.



Алексей Миранчук, «Локомотив»



От начала и до конца сделал матч с «Рубином». Заработал пенальти (и первую жёлтую для Подберёзкина), отдал предголевую, когда «Локо» забивал второй. Уже после перерыва дал сфолить на себе Подберёзкину ещё раз (вторая жёлтая – и «красно-зелёные» в большинстве) и сделал голевую на Крыховяка.





Пусть для Грозного никаких внятных мотиваций не осталось, команда продолжает добиваться результата из-за собственной принципиальности. «Крылья», которым нужно было остро побеждать, ведь никто не хочет оказаться в стыках, получили от «Ахмата» два гола и смогли размочить счёт лишь на последних минутах первого тайма. Мбенг, не забивавший с декабря, оформил дубль и окончательно похоронил шансы Самары на избежание стыков.Герой сборной на Чемпионате мира, герой «Зенита» в этом сезоне, главный творец питерского чемпионства уничтожил ЦСКА, на которого наверняка легко настраивался после «спартаковского» прошлого. Артём снова не забивал, но отдавал роскошные голевые передачи – и сделал ассистентский хет-трик.Ждём эту машину в английской премьер-лиги на следующий сезон. Главные кудесники Клопп и Гвардиола уже там. Ну и как же без Дзюбы?