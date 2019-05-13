Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пригласил в состав музыкального коллектива Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Я как продюсер группы "Ласковый май" приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы. Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень… Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться", — цитирует Разина "Р-Спорт".
Сегодня, 15:04
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