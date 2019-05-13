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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле, информирует "Яро Новости".

По данным источника, их могут этапировать в близлежащую к столице область. Одним из вариантов отбытия наказания для футболистов может стать Ярославль.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:03
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