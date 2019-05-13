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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
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Суд удовлетворил требование "Зенита" взыскать 4,3 миллиона рублей с "Тосно"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел заявление "Зенита" о взыскании долгов с "Тосно" и удовлетворил его. Долг на общую сумму 4,3 миллиона рублей будет внесен в реестр требований кредиторов АНО "Футбольный клуб "Тосно".

"Информация о принятом судебном акте - удовлетворить заявление... (включить требование в реестр требований кредиторов)", - цитирует "РИА Новости" текст карточки дела в отношении обоих заявлений "Зенита" по долгам на суммы около 1 миллиона рублей и 3,35 миллиона рублей соответственно.

Согласно материалам дела, в настоящее время суд включил в реестр требований кредиторов "Тосно" долг перед спортивным комплексом "Петровский" в размере около 12 миллионов рублей, а также задолженность перед Центром долевого строительства на сумму около 30 миллионов рублей и компанией "Анэкс-Финанс" на 50 миллионов рублей. Также признано обоснованным требование управления ФНС России по Ленинградской области в размере 7,9 миллионов рублей основного долга по налоговым платежам, 6,5 миллионов рублей пеней и 5,3 миллионов рублей штрафа. Учтена и задолженность перед областным управлением ФНС в размере 41,1 миллиона рублей, долг по НДФЛ и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Напомним, ФК "Тосно" прекратил существование. Ранее суд признал клуб банкротом. В 2018 году перед расформированием команда выиграла Кубок России.
Теги: Зенит Тосно
Сегодня, 19:15
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#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:25)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suarez
Пусть Заболотный ответит за долги Тосно.

лет н-дцать выплатит
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  suarez   (Сегодня, 20:12)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть Заболотный ответит за долги Тосно.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#3  Lestat  Москва (Сегодня, 20:05)
  • 0
  •  (0)

недельную зарплату Набиуллина отсудили )
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:39)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Несолидно. И несерьезно.

Со стороны Зенита.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Xander Cage   (Сегодня, 19:22)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
И как они с уже несуществующего субъекта, объявленного банкротом что-то взыскать могут? Пук в прорубь в общем это всё
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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