Евгений Кафельников: все понимают, что Глушакова не будет в команде в следующем сезоне

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал высказывания полузащитника команды Дениса Глушакова, которые попали в сеть.Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись разговора полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова с неустановленным лицом, где тот рассказывает, как происходил процесс слива экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.– Это меня больше подбешивает. Но пока мы такого рода голосовых сообщений от легионеров не услышим.... Мало верю, что в этой истории они были замешаны. Я, конечно, наивный человек, может быть, ошибаюсь. Но то, что имеем на данный момент, доказывает, что в команде явно что-то не в порядке. Был откровенный заговор против тренера, а это противно.– Это давно нужно было сделать. Не понимаю, зачем этот вброс понадобился именно сейчас, когда можно было все раньше сделать. Видимо, посчитали, что над болельщиками можно издеваться таким способом, чтобы они все домашние матчи отходили без проблем.Сейчас, когда все понимают, что Глушакова не будет в команде на следующий год, таким образом решили подлить масло в огонь. Чтобы болельщики в очередной раз убедились, что Леонид Арнольдович (Федун, владелец "Спартака"), к сожалению, не очень правильно поступает в первую очередь к ним. Людям, которые делают погоду, ходят на трибуны, делают приятную картинку, заполняя все трибуны стадиона.– Это маленькая часть больного тела, которую необходимо вырезать скальпелем, но там, похоже, столько таких больных частей, что резать и резать хирургу. Когда этот человек придет, которого мы все ждем, не знаю.– Без понятия. Я вообще даже не знаю, кто останется в команде. Исходя из того, что там творится такой бардак. Кому болельщики будут платить на следующий год своими абонементами? Зобнину, Джикии, Максименко готов платить, а всем остальным маловероятно. Я, конечно, люблю "Спартак", но это откровенное издевательство над болельщиками. Мне немножко не по себе.