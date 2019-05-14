Адвокат Дарьи Глушаковой: угораем над тем, как Денис до всего этого додумывается

Сергей Жорин, адвокат жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова – Дарьи, прокомментировал появление в сети аудиозаписи, на которой футболист негативно отзывается в адрес бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.– Я знал эти обстоятельства, – сказал Жорин. – Денис не перестает фокусничать, и это удивительно. Думаю, еще не раз он порадует нас своими нетленками в ходе процесса.– Нет, конечно. Я давно понял, что этот человек неисправим. И что он нас еще будет радовать нелепыми поступками и выходками. При этом параллельно какие-то нелепые вбросы происходят по поводу каких-то взаимоотношений Дарьи с кем-то. Как только Денис попытался перевести всю подсудность в Миллерово, я понял, что скучать в процессе нам не придется. Все его движения, мало того, что прозрачны и предсказуемы, они еще и примитивны. Мы иной раз угораем над тем, как он до всего этого додумывается и кто ему все это советует. Эти факты давно известны и именно из-за этого болельщики его невзлюбили. А сейчас Мэш (телеграм-канал, публиковавший аудиозапись. – Прим. "СЭ") раскопал доказательства.