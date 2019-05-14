Адвокат Дарьи Глушаковой: угораем над тем, как Денис до всего этого додумывается

Россия РПЛ 2018/19
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14:41
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
13:30
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
12:17
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
11:21
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
11:00
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
09:32
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (13)
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (13)
09:22
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
08:44
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
07:58
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
06:09
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
05:31
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
Вчера, 23:31
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Адвокат Дарьи Глушаковой: угораем над тем, как Денис до всего этого додумывается
Сергей Жорин, адвокат жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова – Дарьи, прокомментировал появление в сети аудиозаписи, на которой футболист негативно отзывается в адрес бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
– Я знал эти обстоятельства, – сказал Жорин. – Денис не перестает фокусничать, и это удивительно. Думаю, еще не раз он порадует нас своими нетленками в ходе процесса.
– Стало ли для вас удивительным такое поведение Дениса?
– Нет, конечно. Я давно понял, что этот человек неисправим. И что он нас еще будет радовать нелепыми поступками и выходками. При этом параллельно какие-то нелепые вбросы происходят по поводу каких-то взаимоотношений Дарьи с кем-то. Как только Денис попытался перевести всю подсудность в Миллерово, я понял, что скучать в процессе нам не придется. Все его движения, мало того, что прозрачны и предсказуемы, они еще и примитивны. Мы иной раз угораем над тем, как он до всего этого додумывается и кто ему все это советует. Эти факты давно известны и именно из-за этого болельщики его невзлюбили. А сейчас Мэш (телеграм-канал, публиковавший аудиозапись. – Прим. "СЭ") раскопал доказательства.
"Спорт-Экспресс"
– Я знал эти обстоятельства, – сказал Жорин. – Денис не перестает фокусничать, и это удивительно. Думаю, еще не раз он порадует нас своими нетленками в ходе процесса.
– Стало ли для вас удивительным такое поведение Дениса?
– Нет, конечно. Я давно понял, что этот человек неисправим. И что он нас еще будет радовать нелепыми поступками и выходками. При этом параллельно какие-то нелепые вбросы происходят по поводу каких-то взаимоотношений Дарьи с кем-то. Как только Денис попытался перевести всю подсудность в Миллерово, я понял, что скучать в процессе нам не придется. Все его движения, мало того, что прозрачны и предсказуемы, они еще и примитивны. Мы иной раз угораем над тем, как он до всего этого додумывается и кто ему все это советует. Эти факты давно известны и именно из-за этого болельщики его невзлюбили. А сейчас Мэш (телеграм-канал, публиковавший аудиозапись. – Прим. "СЭ") раскопал доказательства.
"Спорт-Экспресс"
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