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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Адвокат Дарьи Глушаковой: угораем над тем, как Денис до всего этого додумывается

Сергей Жорин, адвокат жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова – Дарьи, прокомментировал появление в сети аудиозаписи, на которой футболист негативно отзывается в адрес бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

– Я знал эти обстоятельства, – сказал Жорин. – Денис не перестает фокусничать, и это удивительно. Думаю, еще не раз он порадует нас своими нетленками в ходе процесса.

– Стало ли для вас удивительным такое поведение Дениса?

– Нет, конечно. Я давно понял, что этот человек неисправим. И что он нас еще будет радовать нелепыми поступками и выходками. При этом параллельно какие-то нелепые вбросы происходят по поводу каких-то взаимоотношений Дарьи с кем-то. Как только Денис попытался перевести всю подсудность в Миллерово, я понял, что скучать в процессе нам не придется. Все его движения, мало того, что прозрачны и предсказуемы, они еще и примитивны. Мы иной раз угораем над тем, как он до всего этого додумывается и кто ему все это советует. Эти факты давно известны и именно из-за этого болельщики его невзлюбили. А сейчас Мэш (телеграм-канал, публиковавший аудиозапись. – Прим. "СЭ") раскопал доказательства.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 14:31
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#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 14:47)
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online
Болеет за:
«Шинник»
как-то непривычно от юриста слышать слова уровня "угораем"
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Xx33  Москва (Сегодня, 14:43)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Изделие #8 вешайся!
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
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