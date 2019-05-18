Валерий Рейнгольд: нужно благодарить судьбу за эти 3 очка

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Крыльев Советов" (2:1) в 29-м туре Премьер-Лиги."Спартак" выиграл благодаря организованной игре, но она была ровно до того момента, когда команда в очередной раз начала разваливаться. Это уже болезнь команды какая-то! Было преимущество, всё было в порядке в ходе встречи, ничего беды не предвещало, но вдруг ближе к концу игры устроили сами себе нервотрёпку. "Спартак" абсолютно не готов физически, уже далеко не в первый раз команда в ходе второго тайма просто останавливается. Просто сегодня обошлось, победили на тоненького, не показав какой-то содержательной игры. Но 3 очка есть 3 очка.Играть нужно от первой до последней минуты, это хорошо что сегодня так завершилось счёт. Честно говоря, при счёте 2:0 мне показалось, что сейчас "красно-белые" забьют третий и закроют вопрос о победителе. Но увы, "Спартак" дал возможность "Крыльям" провести несколько хороших атак. Нужно благодарить судьбу за эти 3 очка.Сложно что-то сказать, ведь в заключительном туре "армейцы" примут дома те же "Крылья Советов", а "Спартак" летит в гости к "Оренбургу". Здесь ещё ничего неизвестно, ведь команда Оренбургской области всегда бьётся с любым оппонентом, особенно в родных стенах. "Спартак" одержал 3 победы подряд, и это довольно серьёзный результат, хоть команду параллельно критикуют, и критикуют справедливо.Думаю, "Спартак" соберётся и одержит победу в последнем матче. Благодаря этому можно будет что-то положительное отметить по итогам этого сезона, а именно - выход в Лигу Европы. Летом к работе приступят новые селекционеры и руководители клуба, посмотрим, как они будут работать и подготовят команду к еврокубкам. Но для того, чтобы об этом рассуждать с большим энтузиазмом необходимо обыграть "Оренбург". ЦСКА выиграет у самарцев дома, без сомнений. Так что посмотрим, нас ждёт интереснейшая концовка сезона, правда, лишь в борьбе за четвёртое место. Поскольку "Спартак" имеет на одно очко больше - он и является фаворитом. Но это только пока, до стартового свистка арбитра.