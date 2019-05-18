Василий Кикнадзе: "Локомотив" ведет диалог с Денисовым. Думаю, что все будет нормально
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе оценил перспективы дальнейшего пребывания в команде полузащитника Игоря Денисова. Ранее СМИ сообщили о конфликте между Денисовым и клубом, из-за чего футболист не играет с начала апреля.
"Есть ли вероятность, что Игорь Денисов больше не сыграет за "Локо"? Ну это мы уже посмотрим. Как договоримся. Диалог ведется. Диалог нормальный, уважительный с обеих сторон. Так что я думаю, что все будет нормально", - цитирует Кикнадзе Sport24.
"Есть ли вероятность, что Игорь Денисов больше не сыграет за "Локо"? Ну это мы уже посмотрим. Как договоримся. Диалог ведется. Диалог нормальный, уважительный с обеих сторон. Так что я думаю, что все будет нормально", - цитирует Кикнадзе Sport24.