Василий Кикнадзе: "Локомотив" ведет диалог с Денисовым. Думаю, что все будет нормально

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе оценил перспективы дальнейшего пребывания в команде полузащитника Игоря Денисова. Ранее СМИ сообщили о конфликте между Денисовым и клубом, из-за чего футболист не играет с начала апреля.

"Есть ли вероятность, что Игорь Денисов больше не сыграет за "Локо"? Ну это мы уже посмотрим. Как договоримся. Диалог ведется. Диалог нормальный, уважительный с обеих сторон. Так что я думаю, что все будет нормально", - цитирует Кикнадзе Sport24.
Теги: Кикнадзе Денисов Локомотив
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