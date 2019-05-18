"Енисей" и "Динамо" сыграли вничью, забив четыре гола на двоих
В матче 29-го тура чемпионата России "Енисей" и "Динамо" не выявили победителя.
Чемпионат России
29 тур
"Енисей" – "Динамо" 2:2
Голы: Жоаозиньо, 35 (пенальти), Кутьин, 40 (пенальти), 87, Юсупов, 83
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Комолов (Рожков, 81), Торбинский, Семакин, Огуде (Комков, 38), Сарр, Соболев (Хубулов, 57), Кутьин.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузинью, Теттех, Кардозу, Луценко (Грулёв, 74), Панченко (Марков, 68).
Предупреждения: Шунич, 55, Данченко, 64
Чемпионат России
29 тур
"Енисей" – "Динамо" 2:2
Голы: Жоаозиньо, 35 (пенальти), Кутьин, 40 (пенальти), 87, Юсупов, 83
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Комолов (Рожков, 81), Торбинский, Семакин, Огуде (Комков, 38), Сарр, Соболев (Хубулов, 57), Кутьин.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузинью, Теттех, Кардозу, Луценко (Грулёв, 74), Панченко (Марков, 68).
Предупреждения: Шунич, 55, Данченко, 64