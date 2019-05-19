Евгений Чернов: приятно было победить у нынешних чемпионов

Защитник "Ростова" Евгений Чернов прокомментировал победу над своей бывшей командой – питерским "Зенитом".– Конечно, было приятно победить у нынешних чемпионов. Рады, что так получилось и все эмоции оставили на поле.– Наверное, против своей бывшей команды хотелось себя как-то показать, проявить.– Ну как? У нас есть цели: выигрывать каждый матч, стараться это делать, играть только на победу. Что мы сегодня хотели и сделать. Нет, не было тяжело.www.rusfootball.info