Евгений Чернов: приятно было победить у нынешних чемпионов
Защитник "Ростова" Евгений Чернов прокомментировал победу над своей бывшей командой – питерским "Зенитом".
– Насколько лично вам было приятно лицезреть финальный результат?
– Конечно, было приятно победить у нынешних чемпионов. Рады, что так получилось и все эмоции оставили на поле.
– Можно сказать, что лично у вас была особая мотивация.
– Наверное, против своей бывшей команды хотелось себя как-то показать, проявить.
– Тяжело было настраиваться на этот матч, если
– Ну как? У нас есть цели: выигрывать каждый матч, стараться это делать, играть только на победу. Что мы сегодня хотели и сделать. Нет, не было тяжело.
Источник: www.rusfootball.info
– Насколько лично вам было приятно лицезреть финальный результат?
– Конечно, было приятно победить у нынешних чемпионов. Рады, что так получилось и все эмоции оставили на поле.
– Можно сказать, что лично у вас была особая мотивация.
– Наверное, против своей бывшей команды хотелось себя как-то показать, проявить.
– Тяжело было настраиваться на этот матч, если
– Ну как? У нас есть цели: выигрывать каждый матч, стараться это делать, играть только на победу. Что мы сегодня хотели и сделать. Нет, не было тяжело.
Источник: www.rusfootball.info